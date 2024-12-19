歐美譴責北韓參與俄烏戰爭 平壤斥魯莽挑釁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾18日綜合外電報導）北韓今天抨擊美國和其盟友批評北韓在俄烏戰爭中支持俄羅斯，包括部署軍隊，痛斥這些言論為「魯莽挑釁」。

10個國家和歐洲聯盟（EU）16日發布聯合聲明指出，北韓對俄羅斯在烏克蘭的戰爭參與愈來愈深，導致戰事「危險擴大」。為阻止北韓支持戰事，美國宣布對北韓和俄國實施新制裁。

法新社報導，北韓外交部一名發言人透過官媒北韓中央通信社（KCNA）發布聲明，稱美國等10國和歐盟是在「扭曲和抹黑」平壤與莫斯科當局的「正常合作」關係。

北韓還說，北韓與俄羅斯的軍事聯盟在嚇阻美國和其「附庸勢力」方面「非常有效」。

北韓並未提到自己涉入俄烏戰爭一事，也沒著墨美國和烏克蘭官員所說，北韓士兵被帶往俄羅斯庫斯克州（Kursk）作戰，人員傷亡慘重一事。

北韓外交部發言人透過聲明譴責華府和其盟國拖延俄烏戰爭、破壞歐洲與亞太地區穩定和安全局勢。

聲明指出：「這是因為美國和西方國家持續奉行破壞結構、以霸權為導向且充滿冒險主義的軍事政策的錯誤行徑所致。」

根據美國及南韓官員說法，目前已有超過1萬名北韓士兵部署到俄羅斯協助作戰。平壤還向俄羅斯運送了超過1萬個裝有砲彈、反戰車火箭，及機械化榴彈砲和火箭發射器的貨櫃。

然而，北韓與俄羅斯均未正式承認北韓有派遣部隊或供應武器的相關指控。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1131219