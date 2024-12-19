西藏博物館收藏血淚文物 一覽藏人受中國迫害苦痛

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（中央社記者李晉緯達蘭薩拉19日專電）西藏博物館內一張中國「和平解放西藏進軍路線圖」大大掛在牆上，一旁還展示一名被逮捕藏人照片，及當時入獄時穿的囚衣、被戴上的手銬等；西藏博物館收藏這些血淚文物，向外界呈現藏人最苦痛的經歷，也是對中國最沈重的控訴。

為了提升外界對西藏、藏人文化的認識，西藏博物館（Tibet Museum）竭力蒐集、保存各種文物，以藏人自己的角度為出發點，讓世人真正的瞭解西藏，近期館內常設展「我是藏人，這是我的故事」（I am Tibetan and This is my story），正以不同於中國、歐洲、北美對西藏的角度，描繪出真正屬於西藏與藏人的故事。

西藏博物館館員納旺多傑（Nawang Dorjee）告訴中央社記者，館內蒐藏許多藏人的文物，目的是要將這些東西背後的故事保存下來，他說：「我們希望藉由這些東西，來講述西藏的歷史，及藏人正在經歷的故事。」

展場中透過服飾、宗教、食物、文學的展示，讓人認識西藏豐富的文化，並以依時間軸記載的方式，展現了西藏的每一個重要時刻，另外還利用照片、實物、歷史文獻，呈現到中國對西藏的迫害，藉影片、訪談、照片記錄藏人的抵抗，用物品、檔案敘述藏人流亡的歷史。

其中館內一面白牆上，一張「和平解放西藏進軍路線圖」記錄了中國1950年1月到1951年12月間，朝西藏進軍的史實，旁邊投影呈現的是藏人在中國軍方進逼的脅迫下，舉起雙手並遭集中管理的無聲黑白影片。

一名藏人黑白照片旁的玻璃櫥窗，展示了他在入獄時穿的囚衣、戴的手銬等物品，還有一張「釋放證明書」。上面明白記載，當年30歲的他，是因為「包庇罪」被判有期徒刑2年並被剝奪政治權利。這些文物，呈現藏人最苦痛的經歷，也是對中國最沈重的控訴。

館內另一個展示的重點，是介紹西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）傳達的訊息及其在國際間的影響力。

來西藏博物館參觀的澳洲民眾哈特（Melissa Hart）說，最感興趣的是與宗教、達賴喇嘛相關的哲學，除此之外，西藏流亡政府既豐富又令人悲傷的過往，同樣令人著迷，這一切都很有意思。

除此之外，也有展品呈現新一代藏人在世界各地生活，於文學、藝術、體育、醫學、教育、學術和政治領域上成功的故事。

位於印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）的西藏博物館，透過物品、檔案、照片等，展示西藏的文化、藏人流亡的歷史、達賴喇嘛的理念，並凸顯西藏的歷史、政治、在國際上的重要性。（編輯：唐佩君）1131219

澳洲民眾哈特（Melissa Hart）（圖中綠衣女子）表示，參觀西藏博物館（Tibet Museum），展覽當中與佛教、達賴喇嘛相關的哲學、靈性讓她最感興趣。中央社記者李晉緯達蘭薩拉攝 113年12月19日

為了提升外界對西藏、藏人文化的認識，西藏博物館（Tibet Museum）竭力蒐集、保存各種文物（圖），以藏人自己的角度為出發點，向世人述說真正的西藏故事。中央社記者李晉緯達蘭薩拉攝 113年12月19日

西藏博物館（Tibet Museum）依時間軸記載的方式，呈現了西藏的每一個重要時刻。中央社記者李晉緯達蘭薩拉攝 113年12月19日