日媒：川普認為中國與台灣是重大問題

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本讀賣新聞今天報導，美國總統當選人川普考量到「台灣有事」（台灣發生事態）表示，「為了世界和平，中國與台灣是重大問題」，展現出美國新政府將重視因應台灣情勢的態度。

川普（Donald Trump）日前與日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠會面時，曾以有關中國與台灣的安全保障環境作為議題進行討論。

讀賣採訪幾位相關人士獲知上述訊息。美國當地時間12月15日，川普夫婦在佛州自宅宴請安倍昭惠，雙方話題除回憶安倍晉三外，也涵蓋包括台灣在內的全球情勢。

有關俄羅斯入侵烏克蘭，川普在這場晚宴中再度表達推動停戰談判的意願，並說明日前在法國巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談時，曾敦促立刻結束戰爭。

川普也在託安倍昭惠帶給日本首相石破茂的個人攝影集內，親筆寫下PEACE（和平）。

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中國正加強對台灣軍事壓力，日本與美國政府持續對「台灣有事」提高警戒。日本前首相岸田文雄與美國總統拜登日前舉行的領袖會談上，曾就有關台灣海峽和平與穩定重要性進行確認，未來石破能不能和川普共享對台灣情勢的理解將成外界關注焦點。

有關與石破舉行領袖會談一事，川普已向日本方面表示，時間點可能會在2025年1月20日就職典禮前的1月中旬。（譯者：黃名璽）1131222