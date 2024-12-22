分發救濟糧食 奈及利亞兩城釀踩踏事故多人喪命

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（中央社拉哥斯21日綜合外電報導）奈及利亞總統辦公室今天表示，首都阿布加（Abuja）和南部城市奧基加（Okija）先後因分發糧食引發採踏事件，造成「多人」死亡。

法新社報導，短短幾天前，奈及利亞才剛發生過類似悲劇。

總統提努布（Bola Tinubu）取消了一整天的官方活動，以向受害者致哀。但他也呼籲當局嚴辦這類活動主辦單位的「作業疏失」。

總統發言人發聲明表示，提努布已「取消今天在拉哥斯（Lagos）的所有官方活動…以悼念踩踏事件的受害者」。

聲明指出：「這兩起悲劇奪去許多生命，並造成許多人受傷。」

阿布加踩踏事件發生在教會外，事發時正在辦一場向「弱勢群體和老年人」發放食物的活動。警方表示，踩踏事件造成10人喪生，包括至少4名兒童，另有8人受傷。

奧基加的踩踏事件也發生在社區中心發放食物期間，當時人們正在分發米飯。

而19日時，奈及利亞西南城市伊巴丹（Ibadan）一所學校的園遊會剛傳出踩踏事故，造成35名學童死亡及至少6人重傷。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1131222