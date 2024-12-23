紐約地鐵縱火案疑熟睡女子身亡 警方逮捕嫌疑人

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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國紐約市警方逮捕一名男子，表示此人今天早上在紐約地鐵縱火，燒死一名看似熟睡的女子，不過警方沒有公布受害者與嫌疑人的姓名。

綜合路透社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約市警察局（NYPD）表示，事發在上午7時30分左右，受害女子一動也不動地坐在布魯克林科尼島-史迪威大道（Coney Island-Stillwell Avenue）地鐵站一節靜止的F線列車車廂內，接著一名身分不明的男子走近她，並用打火機點燃她身上的衣服。

警方最初認為案發時女子在車廂內睡著了，但如今無法肯定她是否為熟睡狀態，只能說當時她「一動也不動」。

紐約市警察局探員葛里克曼（Austin Glickman）表示，警方將此事件視為兇殺案進行調查。

警方表示，縱火攻擊發生前兩人沒有任何互動，不認為他們彼此認識。

在車站巡邏的警察趕往縱火現場時，「看到一個人站在地鐵車廂內，全身為火焰吞噬」。

但他們並不知道，男嫌於案發後仍留在現場，坐在車廂外的月台長椅上。

警員以滅火器撲滅火勢，女子仍不幸當場身亡。

警方公開監視畫面之後，接獲民眾舉報並於當天稍晚逮捕一嫌，但未公開他的身分。

警方表示，他們仍在調查受害者的身分和攻擊原因。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131223