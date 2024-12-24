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俄羅斯貨船地中海沉沒 兩名船員失蹤

2024/12/24 19:56
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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯外交部今天說，一艘名為大熊座（Ursa Major）的俄羅斯貨船在西班牙和阿爾及利亞之間的地中海海域沉沒，船上16名船員中有14人獲救、2人失蹤。

根據路透社，俄羅斯外交部在聲明中說，這艘船在引擎室發生爆炸後沉沒，16名船員中有14人已獲救並被送往西班牙。

一艘在附近航行的船隻12月23日拍下一段影片顯示，這艘貨船嚴重向右舷傾斜，船頭在水中的位置比平時低得多。這段影片於今天公布在俄羅斯life.ru新聞媒體，但無法立即查核是否為真。

倫敦證券交易所集團（LSEG）船舶追蹤數據顯示，這艘船12月11日從俄羅斯聖彼得堡港出發，最後一次發送訊號是在格林威治時間（GMT）23日22時04分，當時船隻的位置在阿爾及利亞和西班牙之間的海域。

根據LSEG的數據，這艘船的營運商和船東是一家名為SK-Yug的公司，這家公司隸屬於Oboronlogistics。Oboronlogistics和SK-Yug拒絕針對這艘船的沉沒發表評論。

Oboronlogistics曾於12月20日發表聲明表示，這艘船運載港口專用起重機以及新破冰船的零件，港口專用起重機預定安裝在海參崴港。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1131224

#俄羅斯
#西班牙
#阿爾及利亞
#俄羅斯外交部
#路透社
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