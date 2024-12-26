日本航空遭網路攻擊 暫停售票且部分航班延遲

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本航空（Japan Airlines, JAL）今天遭遇網路攻擊，旅客託運行李的系統故障導致部分航班誤點，目前已暫停售出今天航班的機票，但尚未有航班因此被取消。

日本放送協會（NHK）、「日本經濟新聞」報導，日航表示，今天上午7時24分起，連接公司內外部的網路設備遭到攻擊，導致乘客託運行李等系統故障。

這起事件不僅造成部分國內線與國際線航班延誤，也暫停售出今天航班的機票，另有日航應用程式無法使用的案例。

日航今天上午8時56分已暫時切斷釀成此次故障的路徑，目前已經釐清影響範圍，正在加緊修復。

截至東京時間今天上午11時左右，並沒有航班因此取消。日航也表示：「（這起事件）並未影響飛航安全，造成顧客與相關人士的不便，深感抱歉。」

日本政府國土交通省（簡稱國交省）指出，日航部分航班受到網攻所產生的影響已開始顯現。

位於東京羽田機場的日航分公司表示，截至今天上午10時30分，羽田機場出發的10多個航班誤點，最長延誤時間約為50分鐘；關西機場、大阪機場、福岡機場部分航班也受到影響而誤點。

日航成田公關室表示，今天上午10時30分，成田機場的搭機手續仍照常進行，並沒有航班延遲，不過之後將確認是否有航班受影響。

日航是僅次於全日空（All Nippon Airways, ANA）的日本第2大航空業者。「日本經濟新聞」報導，全日空表示並未受到網路攻擊，航班照常運行。（譯者：楊惟敬/核稿：張茗喧）1131226