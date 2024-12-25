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羽田機場事故 日本彙整日航客機全員脫困因素

2024/12/25 17:10
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（中央社東京25日綜合外電報導）日本羽田機場今年1月發生5死的飛機相撞事故，事故中的日本航空客機，機上379人在飛機著火的情況下全數脫困。日本今天公布階段性報告，統整全員得以逃生的重要因素。

日本海上保安廳（相當於海巡署）一架飛機今年1月在東京羽田機場C跑道，與一架降落的日本航空（Japan Airlines, JAL）客機相撞，造成這兩架飛機起火燃燒，載著6人的海保機僅機長1人生還；而日航客機全員倖免於難。

●日航駕駛艙較高 客艙地板結構較堅固

日本「朝日新聞」報導，日本運安會今天公布的調查經過報告書指出，日航客機當時從海保機後方的T型尾翼，正面追撞海保機，而海保機部分機身穿透並損壞位於日航客機駕駛艙前方，用來保持機內壓力的隔板。

不過，駕駛艙與客艙等處並未大規模受損，是因為日航客機的前起落架當時尚未著地，其駕駛艙的位置高於海保機機尾，加上客艙地板的結構又比海保機的機身堅固。這份報告書認為，這些因素得以使「機首部分未被壓壞並維持形狀」。

●機首未直接碰地 前起落架支柱成要角

兩機相撞後，日航客機「騎在」海保機上方滑行，並在失控的情況下向前滑了約1400公尺後，偏離到跑道右側進入跑道旁的草地，並在草地上滑行約300公尺後，以前起落架支柱插入地面與機身前傾的姿勢停下。由於支柱的存在，機首部分未直接接觸地面。

報告書指出，駕駛艙下方的電力室受損導致飛機無法轉向或剎車，不過這反而使得飛機未出現逆向推力與非對稱阻力。另外，再加上主起落架未全毀，「飛機並未翻覆或劇烈偏離路線」。

由於碰撞造成的衝擊未導致有人受重傷，才能使乘客和機組人員共379人在大約10分鐘內全員逃生。

●這些條件若相異 事故恐更嚴重

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這份報告書也提到，大多由碳纖維增強塑膠製成的機身以及主機翼等飛機構造，在火災中燒毀並產生大量粉塵，但負責滅火的消防人員當時未配備防粉塵的裝備。

這份報告書指出，「若諸多條件不一樣的話，恐導致更多人員傷亡」，未來將從減輕災害的觀點持續分析。日本運安會未來1至2年，將進一步確認事實及分析原因，並彙整事故後逃生與救難的相關措施。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1131225

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