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日本2025年1月至4月 6000多種食品準備漲價

2024/12/26 18:00
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（中央社記者戴雅真東京26日專電）日本民間調查公司統計，明年的1月至4月，每個月都將有1000多種食品準備漲價，總計會有6000多種食品變貴，主因是「原物料價格上漲」。如果日本物價持續以這個速度飛漲，明年度的全年漲價品項數目將超越今年。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，日本最大民間調查公司「帝國數據庫」調查日本國內195家主要食品製造商的數據統計顯示，明年1月至4月期間，每個月都有超過1000種食品準備漲價，總計多達6121種，比今年同期增加500多種，平均漲幅為18％。

「帝國數據庫」指出，如果明年以這個趨勢持續漲價，全年度的漲價品項數目將超越今年。2024年的全年漲價食品數目有1萬2520種，平均漲幅為17％，高於2023年的15％。

觀察漲價的品項，用來製作便當的冷凍食品和罐頭等「加工食品」漲價最多，多達2121項，占整體的3成。其次是罐裝啤酒和咖啡等「酒類、飲料」項目，多達1834項。第3多的是「麵包類」，有1227項，接著依序是「零食類」（449項）、「調味料」（383項）、「乳製品」（88項）等。

漲價的多數原因是「原物料價格上漲」，但是相比於今年，因為「物流費」與「人事費」而漲價的情況也有所增加。

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「帝國數據庫」表示，「預計等到明年春天，漲價潮將成為常態化。由於原物料價格上漲以外的漲價因素，像是物流費和薪資上漲導致人事費用增加等因素也在增加，預料漲價的趨勢將持續下去。」

日生基礎研究所的經濟調查部長齋藤太郎表示，「由於物價變高，企業對於漲價比較沒有以往的強烈抵觸情緒。物價上漲最明顯的就是食品價格大幅上漲，目前日圓貶值也對價格產生影響。這個趨勢可能會在明年（2025年）持續一段時間，如果日圓轉向升值、緩解進口成本，商品價格可能不會像現在這樣持續飛漲。」（編輯：陳承功）1131226

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