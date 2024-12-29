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克羅埃西亞總統大選登場 米蘭諾維奇有望連任

2024/12/29 17:33
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（中央社薩格勒布29日綜合外電報導）克羅埃西亞總統大選今天登場，全國投票所於格林威治時間6時開放。這次選舉的主要競爭者為2個最大政黨支持的候選人，民調顯示又以現任總統米蘭諾維奇最獲青睞。

路透社報導，現任總統暨反對黨社會民主黨（SDP）支持的候選人米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）將角逐第2任期；主要挑戰者則為前科學教育及體育部長普里莫拉奇（Dragan Primorac），他獲得執政黨克羅埃西亞民主聯盟（Croatian Democratic Union, HDZ）支持。

投票所將於格林威治時間18時關閉，預料出口民調將在幾分鐘後出爐，19時左右就會知道初步結果，但正式結果預計得等上幾天才會確定。

克羅埃西亞總統職位很大程度上屬於儀式性角色，這位國家元首不能否決法律，但在外交政策、國防與安全事務上擁有發言權。

曾任總理的民粹主義者米蘭諾維奇在第1任期內，曾因外交與公共政策槓上總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic），兩人經常互罵。

法新社報導，根據27日公布的1份民調，米蘭諾維奇獲得37%選民支持，普里莫拉奇支持率為20%。

預料這2位候選人得票率都不會超過5成，無法立即當選，很可能得在2週內舉行決選。

克羅埃西亞是歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）成員國，人口約380萬人。大選登場之際，克羅埃西亞正苦於通貨膨脹、貪腐普遍與勞力短缺等問題。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1131229

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