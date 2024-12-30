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塔利班：NGO若僱用阿富汗女性 一律勒令關閉

2024/12/30 20:49
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（中央社喀布爾30日綜合外電報導）阿富汗塔利班當局表示，將關閉所有僱用阿富汗女性的國內外非政府組織（NGO）。兩年前，塔利班曾下令NGO停止雇用阿富汗女性，並指控在NGO工作的女性未適當穿戴伊斯蘭頭巾。

美聯社報導，阿富汗經濟部昨晚在社群媒體X發布一封信函警告，不遵守最新命令的非政府組織將失去在阿富汗營運的許可證。

根據這封信函，阿富汗政府再次下令未受塔利班（Taliban）管控的機構停止所有女性僱員的工作。

信中提及：「如果不合作，該機構的所有活動將被取消，而且由本部會核發的該機構活動許可證也會被吊銷。」

這是塔利班試圖掌控或干預NGO活動的最新舉措。

本月稍早時，聯合國安全理事會（U.N. Security Council）獲悉，儘管人道救援工作仍至關重要，阿富汗女性人道主義工作者被禁止從事該工作的比例增加。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1131230

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