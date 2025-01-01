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結束13年等待 羅馬尼亞保加利亞正式成申根區成員

2025/1/1 09:19（1/1 09:42 更新）
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圖為羅馬尼亞亨利科安德機場入境大廳內掛著「歡迎來到申根區」圖樣。（路透社）
圖為羅馬尼亞亨利科安德機場入境大廳內掛著「歡迎來到申根區」圖樣。（路透社）
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（中央社布加勒斯特31日綜合外電報導）東歐國家羅馬尼亞和保加利亞13年等待結束，2025年1月1日正式成為申根區成員國，將這個無邊界管制區域的成員國數量擴增至29個。

法新社報導，奧地利和其他成員國放棄反對這兩個前共產主義國家加入後，讓此一目標成為可能，自2025年1月1日零時起正式納入申根區。

2007年起成為歐洲聯盟（EU）成員國的羅馬尼亞和保加利亞，2024年3月部分納入申根區，取消港口和機場邊境檢查作業。

但由於對移民問題的擔憂，奧地利曾揚言否決羅馬尼亞和保加利亞全面加入申根區，意味著陸地邊境仍維持管制。

奧地利多年以來一直抱怨申根外部邊界防守不力，收容了過多的無證移民。

但奧地利、羅馬尼亞和保加利亞就「邊境保護方案」達成協議後，奧地利12月撤回否決說法，清除這兩個歐盟最貧窮國家加入申根區的障礙。

申根區於1985年創立，現將包含歐盟27個成員國中的25國，再加上瑞士、挪威、冰島和列支敦斯登，區域總人口超過4億人。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1140101

#保加利亞
#羅馬尼亞
#申根區
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