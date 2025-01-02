越南龍年效應消失 2024生育率創紀錄新低

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（中央社記者陳家倫河內2日專電）越南社會向來有生肖迷思，「龍寶寶」最受喜愛，但2024年龍年的生育率不僅沒增加還創下紀錄新低。越南有上億人口及豐沛的年輕勞動力，然而人口老化問題已經步步進逼。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部副部長阮氏蓮香（Nguyen Thi Lien Huong）近日在2024年的人口工作總結會議上表示，2024年越南每名育齡女性僅生育1.91名孩子，寫下有紀錄以來新低。

阮氏蓮香補充，越南生育率已連續3年低於維持穩定人口結構的2.1替代生育水準，且2024年還是龍年，照理說越南民眾應該是會比較喜歡生屬龍的小孩。

具體來看，2024年越南全國生育率為1.91，即每名育齡女性生育1.91名孩子，2023年這一數據是1.96。再往前2年的生育率雖然較高，但也是逐漸下滑，從2021年的2.11下降至2022年的2.01。

阮氏蓮香說，2024年的生育率創紀錄新低，且預計接下來的幾年還會繼續下滑。去年是龍年，根據東方文化，龍年出生的人會更順利幸運，一般認為有助拉抬生育率，最後卻寫下新低。

她說，這反映出越南民間對「好年多生」的傳統觀念已經改變，同時也顯示了政府的催生政策未能有效防止全國生育率下滑的趨勢。

過去20年來，低生育率與生育率大幅下滑的現象主要集中在經濟社會發展、都市化程度高的地方，生育率在1.7至1.8之間波動。2024年，城市的生育率進一步探底，來到1.67，農村地區則是2.08。

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越南各地區的生育率落差大，經濟社會條件艱苦的地區生育率較高，像是中部地區與北部山區的生育率為2.34；西原地區為2.24，這是越南生育率最高的2個地區。經濟重鎮胡志明市所在的東南部生育率最低，估計僅1.48。

越南胡志明市政府為了催生、挽救人口老化現象，先前研擬給予35歲前生育2名孩子的婦女300萬越南盾（約新台幣3833元）補助；此外，政策推廣良好的社區則可獲表揚並授予證書與獎金。（編輯：張芷瑄）1140102