加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹個案曾搭高鐵往返台中高雄 2車次同車廂旅客速聯繫衛生局
首頁 / 國際

委內瑞拉總統馬杜洛將展開第3任期 反對派號召示威

2025/1/6 14:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社卡拉卡斯5日綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）聲稱贏得去年大選成功連任，將在爭議未決的情況下於本月10日展開第3個任期；反對派今天呼籲民眾於前一天展開大規模抗議。

法新社報導，頗受愛戴的反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）在發布於社群平台X的影片中說：「歷史會將這一天記載為委內瑞拉表明『夠了！』的日子…自由不能靠乞求，必須靠爭取，靠自己贏來。」

馬查多主張，馬杜洛在去年7月28日大選中徹底輸給反對派候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia），美國、義大利和數個拉丁美洲國家都承認龔薩雷茲當選。

委內瑞拉選務機關宣告馬杜洛勝出，卻未公布詳細計票結果。反對派則公布大批投票所結果，顯示龔薩雷茲得票率大幅勝過馬杜洛。

委內瑞拉選後爆發大規模抗議，當局採取鎮壓行動導致衝突，造成至少28人喪命、超過2000人被捕。

馬查多在選舉結束後也一直躲藏，但偶爾現身首都卡拉卡斯（Caracas）的示威現場。

她在X平台上寫道：「我和大家一起去。在委內瑞拉和全球各地，1月9日大家一起上街。」

75歲的龔薩雷茲被通緝後，去年9月逃到西班牙，目前旅行各國，在停留烏拉圭和阿根廷後，預計明天抵達美國華府。龔薩雷茲矢言於10日返國宣誓就任總統，馬杜洛日前懸賞10萬美元徵求有助於逮捕他的消息。

美國知情人士告訴法新社，美國總統拜登（Joe Biden）明天將會晤龔薩雷茲。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1140106

馬杜洛
委內瑞拉選後示威數千人被捕 又一人死在獄中美國制裁21名委內瑞拉安全高層 控鎮壓反對勢力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：