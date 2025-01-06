加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三重建案受損鄰房持續傾斜 新北市府憂倒塌將連夜拆除3、4樓
首頁 / 國際
施凱爾
新聞專題
施凱爾
首頁 / 國際

挪威首相：馬斯克介入美國以外國家政治 令人擔憂

2025/1/6 20:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奧斯陸6日綜合外電報導）挪威首相斯托爾今天表示，億萬富豪馬斯克介入美國以外國家的政治，他對此感到擔憂。

路透社報導，德國2月將舉行國會選舉，美國總統當選人川普（Donald Trump）的親密盟友馬斯克（Elon Musk）上月力挺德國反移民的政黨，並且屢屢評論英國的政治，還要求英國首相施凱爾（Keir Starmer）辭職。

斯托爾（Jonas Gahr Stoere）告訴挪威公共廣播機構「挪威廣播公司」（NRK）：「一個對於社群媒體具有可觀影響力並且擁有雄厚經濟實力的人，如此毫不避諱介入其他國家的內部事務，令人感到擔憂；民主國家和盟友之間的關係不應該是這樣。」

斯托爾說，若馬斯克介入挪威政治，挪威的政治人物應集體與此類行為保持距離。

挪威將於今年9月舉行國會選舉，根據目前的民調，斯托爾領導、由他所屬的左翼工黨（Labor Party）和挪威國會第3大黨中間黨（Centre Party）組成的少數政府，支持度落後右翼政黨。

德國政府上週指控社群媒體X老闆暨太空探索科技公司（SpaceX）和電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克，藉由一篇刊登於「週日世界報」（Welt Am Sonntag）的投書，意圖左右德國即將舉行的選舉。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140106

馬斯克
華郵：介入德英內政 馬斯克將干政搬到盟邦H-1B簽證引內鬨 川普「讓美國再次偉大」聯盟現裂痕
斯托爾
挪威控管未成年人使用社群媒體 擬提高年齡限制至15歲
施凱爾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
60
更多編輯台推薦新聞：