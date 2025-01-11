英媒：英國政府追蹤馬斯克推文 憂極端主義威脅

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（中央社記者陳韻聿倫敦10日專電）英國小報「鏡報」（The Mirror）援引官方消息人士說法獨家報導，英國內政部近幾週加強監看科技大亨馬斯克（Elon Musk）在社群平台X的貼文，以評估英國可能面臨的極端主義威脅，包括街頭暴動。

根據報導，內政部的國土安全部門設有小組，專責打擊極端和恐怖主義。這個小組近期特別加強監看X上有大量用戶追蹤的帳號，對貼文內容及其觸及率進行風險評估，馬斯克的帳號是其中之一。馬斯克2022年收購推特（Twitter），隨後將其改名為X。

一名官方消息人士告訴「鏡報」，政府密切關注錯假訊息及仇恨如何增生，包括在網路空間。

據「鏡報」了解，在馬斯克言詞攻擊英國政府主責婦女安全的官員菲力普斯（Jess Phillips）後，英國內政部開始加強監看馬斯克的推文。

菲力普斯上週拒絕大曼徹斯特地區歐登（Oldham）鎮政府的請求，也就是由中央政府對10多年前發生在當地的性剝削未成年女性組織犯罪案重啟調查檢討。菲力普斯當時表示，調查檢討由地方政府執行較恰當。不過，菲力普斯近日改口稱，若受害者要求，她不排除由中央政府出手。

在菲力普斯起初拒絕中央調查後，馬斯克開始透過X連番攻擊菲力普斯，並砲轟案發當時（2008至2013年）擔任皇家檢察署（CPS）首長的現任首相施凱爾（Keir Starmer）。

馬斯克宣稱菲力普斯為「強姦式種族滅絕」辯護、必須坐牢，並稱施凱爾是強暴英國的「共犯」。菲力普斯透露，馬斯克的發言讓她數度被恐嚇、人身安全受威脅。英國官方已強化對菲力普斯的維安。

不過，考量馬斯克近期對英國政治的高度關注，英國官方加強監看他的推文或許不僅與前述犯罪醜聞有關。

根據英國政府去年3月發布的「極端主義」最新官方定義，極端主義宣揚或推動以暴力、仇恨或拒絕包容為基礎的意識形態，目標包括「削弱、推翻或取代英國的議會自由民主體制及民主權利」，以及蓄意創造環境、以縱容他人達成這項目標。

英國「金融時報」（Financial Times）9日援引知情人士說法報導，馬斯克正謀劃讓施凱爾在英國舉行下一次大選前提早下台，並正研究如何讓現任英國工黨政府陷入不穩定。

在政治光譜上，馬斯克傾向支持右翼勢力，而英國工黨主流是中間偏左。馬斯克近期一再透過X攻擊英國工黨政府，並主張「西方文明遭受威脅」。

與馬斯克親近的右翼民粹政黨英國改革黨（Reform UK）黨魁、國會議員法拉吉（Nigel Farage）近日曾公開表示，馬斯克認為，作為「英語世界之母」的英國已陷入「深重麻煩」。

值得一提的是，在歐登等地發生的誘拐性剝削未成年女性組織犯罪案，犯罪者多為英國巴基斯坦裔或孟加拉裔，而受害者多為社會經濟條件較差的白人女性。

儘管白人男性也涉入類似案件，種族因素確實讓英國政壇和社會對相關案件的討論更形複雜，包括既要避免「種族歧視」，又得顧及「政治正確」是否妨礙探討案件可能涉及的文化背景因素。

施凱爾近日在國會表示，英國需要的不是更多調查檢討，而是儘快落實延宕兩年多的相關政策建議。

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儘管馬斯克指控施凱爾是「共犯」，根據英國廣播公司（BBC）的事實查核，當時檢方對相關案件採取不起訴的決定主要是出於多年來的體制因素，包括被害人在事過境遷後才出面指控，或有酗酒、吸毒等不良生活習慣，即可能被認定說詞「不可靠」、「不足採信」。領導檢察署期間，施凱爾事實上採取一系列措施，讓起訴兒少性剝削更容易，並對部分已結案件重啟調查。

根據英國制度，國會大選日期由首相決定，最遲在本屆國會議員首次集會日起算5年、再加上25個工作天後舉行。在這5年內，要讓首相（通常是執政黨黨魁）「提早下台」的可能途徑包括國會通過不信任案（在特定條件下可導致提前大選），或者執政黨議員決定選出新黨魁。不過，這兩個劇本都不保證結果必然是由另一個政黨上台執政。（編輯：徐睿承）1140111