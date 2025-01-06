華郵：介入德英內政 馬斯克將干政搬到盟邦

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國億萬富豪馬斯克去年幫川普贏得美國總統大選後，介入華府政壇運作引人側目，近期開始接連力捧德、英、加等地極右翼人士，進一步為自己形塑全球政治的影響力試水溫。

華盛頓郵報指出，馬斯克（Elon Musk）在2025年的頭三天，於自家社媒平台X向他2.1億追蹤者連發數十條煽動性貼文，攻佔全球政治版面。

馬斯克呼籲釋放一名被關的英國右翼極端分子、分享某則貼文想促英王查爾斯三世解散國會並下令重新改選、發表情包和一系列針對英相施凱爾（Keir Starmer）的攻擊，指責對方十多年前沒能起訴一個欺壓兒少的「性侵集團」。

馬斯克還轉貼右翼的英國改革黨（Reform UK）國會議員洛威（Rupert Lowe）一則貼文。洛威稱3日他一整天都在與當年性侵集團受害者對談，還說「受害者無論是過去還是當下，要的不是政客們的字斟句酌與祈禱，他們要的是正義。我們在國會將為此而奮鬥」。

被馬斯克做文章者是2014年一項調查估計，在英格蘭羅瑟罕（Rotherham）有多達1400名兒少過去15年間淪為妨害性自主案件受害者，當中大多數為巴基斯坦裔；另一份2022年的報告指地方當局當年對此不作為，任由兒少遭受性剝削。這起陳年舊案被英國右翼媒體藉中央政府拒對此進一步調查來攻擊執政的工黨。

馬斯克也短暫將注意力轉向美國北方鄰邦加拿大，讚揚一則加拿大保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）的訪問；他還說下週將直播與德國另類選擇黨（AfD）總理候選人韋德爾（Alice Weidel）對話。德國將於2月提前大選，馬斯克已表態支持德國另類選擇黨。

馬斯克近日除利用X和投書德國報紙等管道支持德國另類選擇黨，也對德國政治人物進行人身攻擊，包括稱總理蕭茲（Olaf Scholz）「傻瓜」、德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）是「反民主的暴君」。

去年馬斯克堪稱主宰美國政壇，利用他雄厚資金和社媒平台X的影響力為川普及共和黨候選人助威。隨共和黨準備重新執政並掌控參、眾兩院，馬斯克變得比以往更動見觀瞻，不但財富激增，還儼然川普得力助手，除置喙內閣人事，連川普與各國政要對話他也能插一腳。

在馬斯克接連透過社媒介入英國等地的政壇前，上個月他就因行事作風宛如美國「影子總統」而挨轟。當時美國眾議院兩黨原本已就一項支出法案達成協議，卻因馬斯克連珠砲發文引來川普響應，差點讓聯邦政府關門。

華郵認為，新的一年馬斯克似乎又採用跟介入美國政治類似的劇本，開始拉抬重要盟邦內的保守派政治人物，在全球舞台展現他的政治影響力。但他的貼文與訴求內容常悖離事實，甚至對極右和極端主義人物推崇，令世界各地的自由派領袖震驚。（譯者：陳亦偉）1140106