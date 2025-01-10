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馬斯克專訪德極右黨魁相互拉抬 再遭介選質疑

2025/1/10 14:44
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（中央社柏林9日綜合外電報導報導）科技大亨馬斯克今天透過主持自家社媒平台X與德國另類選擇黨（AfD）黨魁韋德爾對談，在距離德國大選僅6週之際再次試探介入外國選舉的界線。

馬斯克（Elon Musk）已表態支持韋德爾（Alice Weidel）的政黨，上月宣稱「唯有另類選擇黨才能拯救德國」，後來還透過專欄文章盛讚德國另類選擇黨主張放寬管制、敢於對「政治正確」說不，以及重視「維護德國文化和安全」。

華盛頓郵報指出，也因此今天直播時的提問宛如做球，話題俱為兩人同意的內容，全無火花。馬斯克之前稱這次採訪會讓德國當權派「抓狂」，似乎覺得以此介入政治並引發轟動為樂。

兩人一致認為西方主流對言論的查核管控，猶如當年希特勒的媒體審查，且都認為德國教育現受「覺醒、左派」內容所染。談及不想與「毫無主見、只會附和」的人為伍時，兩人都笑稱自己常用「對，你說的都對」來回應對方。

德國聯邦議院（Bundestag,國會下議院）副發言人亨特萊納（Claus Hinterleitner）表示，議院人員將釐清這場對談會否構成非法政黨捐助。根據德國政黨法規定，第三方的廣告也算政黨捐助，並禁止政黨捐助來自歐盟以外。

韋德爾在對談中多次稱馬斯克是川普政府的代表。談到俄烏戰爭時，韋德爾說「這也是我對您、對川普和對你們這屆政府的期許，盼你們能終止這場駭人戰爭」馬斯克稱他不願代川普回答，但「的確有條解決途徑」。

史丹佛大學網路政策中心（Cyber Policy Center）非常駐研究員沙克（Marietje Schaake）表示，聽眾多寡是其次，重點是作為川普心腹，馬斯克提供德國另類選擇黨魁一個有力平台和政治支持。

沙克說：「馬斯克邀對方上節目會被看成川普表態支持，如此一來美國會與許多歐盟國家的政府扞格。我們自二戰以來所熟知的跨大西洋關係即將發生巨變。」

德國將於2月23日舉行提前大選。目前民調顯示，保守派的基民黨（CDU）與在巴伐利亞姊妹黨基社黨（CSU）的基民/基社盟遙遙領先，意味基民黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）可望成為下任德國總理，德國主要政黨也全都表態不會找另類選擇黨組閣。

不過一份「輿觀」（YouGov）這週的民調顯示，德國另類選擇黨的「老二」地位更形鞏固，支持率上升到21%，只落後基民/基社盟8個百分點。

路透社報導，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）今天在自家社媒X的廣播邀極右派德國另類選擇黨（AfD）黨魁上節目，並為對方在即將到來的大選向德國選民拉票。

馬斯克去年利用X和他龐大財富協助共和黨候選人川普贏得11月5日的美國總統大選，現又在2月23日德國大選前公開支持歐洲各地的極右與反建制政黨。

世界首富的馬斯克向來對歐洲經濟火車頭德國興趣濃厚，他2022年於德國開設特斯拉在歐洲的第一間工廠。

馬斯克向聽眾介紹德國另類選擇黨（AfD）總理候選人韋德爾（Alice Weidel）是「領先候選人」。另類選擇黨目前雖在民調位居第2，但因他黨拒與他們合作，幾無沒有組閣的機會。

在雙方笑聲不斷的談話中，兩人一致認為德國因「瘋狂」的能源政策、過度的官僚主義與不受控制的移民而跛腳。

馬斯克說：「人們真的要當另類選擇黨的後盾，否則德國情況將變得非常、非常糟糕。我覺得韋德爾是個非常不錯的人，所提政見都沒有過分之處。」

馬斯克上月對德國另類選擇黨加碼支持。後者因反移民、反伊斯蘭而遭德國安全部門列為極右翼政黨。

韋德爾用流利英語感謝馬斯克相挺，並表示這是她10年來首度有機會在不受媒體干擾下倡言。韋德爾一直認為主流媒體對她有偏見。

馬斯克在與韋德爾對談時，憶及在德國開設特斯拉工廠所遭遇的官僚障礙，「我們的許可證居然要2萬5000頁，且須全部印成紙本，然後又須印很多份，簡直就是一卡車的紙」。

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在能源方面，馬斯克支持德國的再生能源目標，但也同意韋德爾的觀點，即關閉核電廠是餿主意。

馬斯克說：「當我看到德國因俄羅斯切斷天然氣供應後關閉核電廠時，我想這是我見過最瘋狂的事之一。」（譯者：屈享平、陳亦偉）1140110

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