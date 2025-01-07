拜登會見委國反對派領袖 警告馬杜洛不可報復示威者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統拜登今天在白宮會見流亡的委內瑞拉反對派領袖龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia），他同時警告委內瑞拉當局不可對和平抗議者進行報復。

綜合法新社與路透社報導，拜登在社群媒體X表示：「委內瑞拉人民有權得到權力和平移交給總統選舉真正贏家的落實。」拜登還說，龔薩雷茲應該4天後宣誓就職。委內瑞拉現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）聲稱贏得去年大選成功連任，預定10日展開第3個任期。

白宮在一份聲明中表示，拜登與龔薩雷茲討論「共同努力恢復委內瑞拉的民主」。美國、義大利以及數個拉丁美洲國家承認龔薩雷茲為總統當選人。

白宮表示，拜登「重申他對委內瑞拉民主的支持，強調美國承諾繼續追究馬杜洛及其黨羽對於反民主與鎮壓行動的責任」。

委內瑞拉廣受歡迎的反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）已呼籲於9日舉行大型抗議活動，反對馬杜洛展開第3個任期。

白宮在聲明中強調：「拜登總統表示他將密切關注計劃於1月9日在委內瑞拉舉行的抗議活動，並強調委國民眾應被允許和平表達政治觀點，不必擔心遭到軍警報復。」

委內瑞拉反對派聲稱龔薩雷茲贏得去年7月28日的總統大選。這位前外交官一直在國際間訪問，尋求國際向馬杜洛施壓，要求馬杜洛放棄權力。

委內瑞拉當局表示，拜登支持一個篡奪委國民主的「暴力計畫」，相當荒謬。

龔薩雷茲下午在X平台表示，他與即將就任美國國家安全顧問的瓦爾茲（Mike Waltz）進行了長時間會談。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

龔薩雷茲並說：「我們詳細討論各項問題，包括1月9日委內瑞拉的公民抗議。」「他（瓦爾茲）保證美國與世界將對我國的事態發展保持高度關注。」

龔薩雷茲目前流亡西班牙，馬杜洛政府多次表示，如果龔薩雷茲返回委內瑞拉，將會逮捕他。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1140107