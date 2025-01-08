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法國稱伊朗是中東最大安全挑戰 德黑蘭駁斥毫無根據

2025/1/8 15:47
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（中央社德黑蘭8日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前稱伊朗是中東地區最大戰略和安全挑戰，伊朗今天駁斥此言「毫無根據」。

法新社報導，馬克宏曾在6日的演說中表示，伊朗「對法國、歐洲、整個地區及其他地方來說是最大戰略和安全挑戰」。

他還說，伊朗會是與美國新政府討論關鍵議題時的重點之一。美國總統當選人川普將於20日上任。

馬克宏還說，伊朗加速發展核子計畫，「將使我們非常接近臨界點」。西方國家懷疑伊朗核子計畫目的是製造核彈，但伊朗一概否認。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）形容馬克宏的言論「毫無根據、矛盾、純屬臆測」，呼籲法國「重新思考本身對和平穩定不具建設性的做法」。

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貝卡伊抨擊馬克宏是在「騙人」，堅稱伊朗核子活動屬「和平用途且符合國際法架構」。

路透社報導，法國、德國及英國外交官員預定將於13日與伊朗舉行新一輪會談，談論伊朗核子計畫。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1140108

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