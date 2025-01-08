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調查局：查知部分國人領有中國身分證 擴大查察中
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無需繞開俄領空 中國航空業者較歐洲對手具競爭優勢

2025/1/8 20:11
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（中央社倫敦8日綜合外電報導）中國3大國有航空公司正在迅速對歐洲擴張航線及運能，能夠飛越俄羅斯領空讓他們比區域競爭對手更具成本優勢。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，西方航空公司直航中國大幅減班，包括北歐航空公司（Scandinavian Airlines）、漢莎航空（Lufthansa）、英國航空公司（British Airways）、維珍航空公司（Virgin Atlantic Airways）部分飛中國航線因須繞開俄羅斯空域的成本壓力而在去年停航。

莫斯科2022年禁止大部分歐洲航空公司進入領空，作為總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭進行全面戰爭所受制裁的回應。繞開俄羅斯領空不僅增加飛行時間，也提高燃料成本。

不受上述禁令影響的中國航空公司趕忙填補這個缺口，儘管持續虧損，它們仍提高運能並且提供便宜機票。

上海紐約大學航空產業專家于達說：「其實就是歐洲航空公司沒有競爭力。」

據航空諮詢公司Ishka，中國3大航空公司中國國際航空公司、中國東方航空公司、中國南方航空公司飛英國、西班牙和義大利的定期航班已然急劇上升，相較於2019年，去年頭9個月的增幅達25%到45%之間。

根據瑞銀分析師連沛堃，由於飛越俄羅斯領空帶來的成本優勢，3大業者還可以提供更具競爭力票價，中國飛西歐航線來回機票約較歐洲航空公司便宜5%到35%。

上述不公平優勢引發歐洲航空業者不滿，認為歐亞航線遭到中國業者箝制。

美國航空公司已成功遊說政府嚴加控制往返中國的直航航班總量，以阻止主要中國業者再有突破。

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航空諮詢公司Ishka分析師表示，航空業「被視為經濟持續成長至關重要的引擎」，對北京政府而言，3大航空公司有其重要性可言，政府不但對其提供航線補貼，同時國營的地位也意味融資管道暢通。

然而，雖然成本優勢有利與歐洲同行競爭，中國疫後經濟復甦情勢使中國航空業者整體上仍處在虧損狀態。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140108

#中國
#俄羅斯
#歐洲
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