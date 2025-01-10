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傳拜登將加強AI晶片出口管制 輝達批傷害美國經濟

2025/1/10 17:54
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（中央社聖克拉拉9日綜合外電報導）美國拜登政府據報將對人工智慧（AI）晶片祭出新出口管制措施，AI晶片龍頭輝達今天抨擊，這項計畫只會傷害美國經濟，且拜登不應趕在總統當選人川普上任前夕頒布新規。

輝達（NVIDIA）副總裁芬克爾（Ned Finkle）透過電郵發布聲明：「我們鼓勵拜登（Joe Biden）總統不要趕在川普（Donald Trump）總統即將上任前，制定一項只會傷害美國經濟、導致美國退步，甚至有利美國對手的政策。」

路透社在非一般工作時間提出置評請求，美國商務部和白宮並未立即回應。川普預計1月20日就職，展開第2次任期。

路透社上月獨家報導，美國商務部計劃調整批准AI晶片出口的流程，同時防止不良行為者取得這些晶片等細節。相關限制措施的關鍵目標，在於阻止中國利用AI強化軍力。

彭博（Bloomberg News）今天報導，華府很快就會宣布新出口管制措施，與美國敵對的一些國家將被禁止進口美國AI晶片，而全球絕大多數國家也將面臨限制，影響一國能取得的總運算力。

芬克爾指出，報導提到的政策是以「反中國行動」作掩護，他也警告極端的國家限制，將對世界各地的電腦造成影響，並迫使全球另覓替代技術。

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芬克爾還說，如果拜登政府在最後一刻提出這項政策，這份政治遺產「將備受美國產業界及全球社群抨擊」。

代表亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）及臉書母公司Meta等企業的資訊科技業協會（ITIC）表示，新規將專斷限制美國公司外銷運算系統的能力，將全球市場讓給競爭對手。（譯者：洪啓原/核稿：洪培英）1140110

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