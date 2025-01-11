俄影子艦隊油輪失去動力 德國派船拖離海岸防漏油

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（中央社柏林11日綜合外電報導）德國今天急忙確保 一艘困在北岸外海的重載油輪不要橫生枝節，努力把這艘故障船隻拖離海岸以避免發生漏油，並稱這艘油輪是俄羅斯違反制裁的「影子艦隊」船隻之一。

法新社報導，德國海上緊急情況中央司令部（Central Command for Maritime Emergencies）表示，這艘長274公尺的伊文汀號（Eventin）油輪載著近10萬公噸的油品從俄羅斯駛往埃及時，途中引擎發生故障，失去動力。

這艘油輪昨天在沿岸水域漂移時，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）譴責俄羅斯使用「破舊油輪」規避對石油出口的制裁，對歐洲安全構成威脅。

海上緊急情況中央司令部表示，3艘拖船已與伊文汀號連結，試圖將油輪拖向東北方、遠離海岸，讓油輪到「較安全的」海域，那裡「海域更大」。

海上緊急情況中央司令部說，由於海象惡劣，浪高達2.5公尺、風力也增強，已採取「安全措施」。

這艘油輪是在魯根島（Ruegen）外海失去動力，當時已駛進距海岸14公里內。

有關當局昨天說，數次空中監測未偵測到漏油情況，救援人員已向受困的船員提供無線電與手電筒。

海上緊急情況中央司令部今天凌晨表示，拖船要花上約8個小時航行約25公里，把伊文汀號拖到阿科納角（Cape Arkona）東北方較安全的水域，預計上午10時左右就能抵達。

雖然這艘油輪懸掛巴拿馬國旗航行，德國外交部稱這艘船隻與俄羅斯違反制裁的「影子艦隊」有關聯。

貝爾伯克說：「（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）堅決地部署一支生鏽的油輪艦隊，不只是為了規避制裁，一旦發生意外，還樂見波羅的海旅遊業陷入停擺的情況。」

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，西方國家以制裁措施反制，祭出禁運令衝擊俄羅斯石油產業，並禁止向在海上運油的船隻提供服務。

因此，俄羅斯仰賴所有權不明或沒有適當保險的油輪持續從事利潤豐厚的石油出口。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）表示，自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯「影子艦隊」的船隻數量爆炸性增加。

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除了對俄羅斯石油產業直接採取行動，西方國家也制裁被認定屬於影子艦隊的個別船隻。

歐洲聯盟（EU）目前已制裁據信載運俄羅斯油品的70多艘船隻。美國與英國昨天也對俄羅斯影子艦隊中的180多艘船隻設下限制。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1140111