調查：捷克成進軍東西歐市場跳板 47新品牌進駐

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（中央社記者劉郁葶布拉格14日專電）根據一項調查顯示，2024年共有47個新品牌進入捷克市場，創下歷史新高。捷克成為西歐品牌進軍東歐的門戶，以及東歐品牌進軍西歐的跳板。

根據美國房地產服務與諮詢顧問公司--高緯環球（Cushman & Wakefield）的調查，2024年共有47個新品牌進入捷克市場，是進入捷克市場的品牌數量最多的一次，超過2023年的40個品牌。

高緯環球已連續11年監測新品牌進入市場的情況。高緯環球中歐零售部負責人科特爾巴切克（Jan Kotrbáček）表示：「過去，進入捷克市場的品牌大多來自西方國家。但我們現在明顯看到一個趨勢，現在新進入的品牌大多來自東方，特別是來自烏克蘭、波蘭、斯洛伐克與土耳其等東方國家。」

科特爾巴切克說，那些在本國市場佔領導地位的品牌，通常選擇捷克作為進軍西歐的首個國家。「捷克在歐洲市場中處於獨特的地位，西歐品牌選擇捷克作為進軍東歐的門戶，而東歐品牌則選擇捷克作為進軍西歐的跳板。」

餐飲業是最多品牌進入的領域，Lviv Croissants和The Box Donut在布拉格Palladium購物中心開設旗艦店，Máj購物中心則開設快餐店Amerikanos，Quadrio購物中心則有喬治亞鮮食吧SKA。

位在布拉格的高級購物街上，出現喬治亞精緻餐飲Dergi、烏克蘭高級餐廳Nai、飲料店Makamaka與Matcha Crew，以及法國橄欖油店Oliviers&Co與著名牛排連鎖餐廳Beefbar的Le Petit Beefbar。

此外，義大利知名設計家電品牌SMEG、西班牙家俱品牌Kave Home和Alexandra、斯洛伐克復古家俱品牌Lavish、德國奢華家俱品牌Rolf Benz與奧地利家居紡織品牌Vossen也進入捷克居家市場。

捷克的時尚市場儘管已相當飽和，但仍保持吸引力。奢華品牌Bikkembergs來開設店鋪、義大利品牌19V69 Italia進駐布拉格時尚廣場、英國運動零售商JD Sports進駐利貝雷茨（Liberec）、波蘭服飾品牌Extreme Hobby則進駐奧斯特拉瓦（Ostrava）、西班牙ChicDealin進駐奧洛摩茲（Olomouc）。

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健康與美容領域也充滿活力，包含法國時尚品牌Parfums Christian Dior、美國香水品牌Le Labo、義大利化妝品牌Dr. Taffi，以及斯洛伐克的IEM Spa診所、烏克蘭的Sister’s Aroma與斯里蘭卡的Spa Ceylon皆加入捷克市場。

科特爾巴切克預計，2025年將有多個國際知名品牌進入捷克市場，包含Bath & Body Works、Wendy's、Woolworth和Müller。他補充，擴建後的黑橋（Černý Most）購物中心預計在下半年開業，將為捷克市場帶來新品牌與概念。（編輯：高照芬）1140114