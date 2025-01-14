向川普政府釋善意 墨西哥擬限制中國商品進口

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（中央社墨西哥市13日綜合外電報導）墨西哥總統薛恩鮑姆今天推出一項經濟計畫，目的在於限制中國商品進入墨國，此舉頗有向即將上任的美國總統川普政府釋出善意的味道。

路透社報導，薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也在演說中捍衛美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA），她說這是與中國競爭的唯一途徑。這項協定將於2026年重新談判。

美國總統當選人川普（Donald Trump）指控墨西哥為中國商品進入美國大開後門，規避了美國現行關稅，美墨貿易緊張加劇。美國為墨西哥最大的貿易夥伴。

儘管墨西哥否認這類指控，但此後開始嚴厲打擊從亞洲進入墨國的走私商品，並針對中國跨境電商巨頭Shein和Temu等課徵關稅。

薛恩鮑姆提出一連串經濟政策，作為廣泛促進經濟成長的一環；她表示，這些政策將有助於增加投資，也讓墨西哥可望在2030年前從全球第12大經濟體，晉升到前十大。

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薛恩鮑姆提出的計畫包括，原依賴中國進口的紡織和汽車等產業，改而增加本地採購；同時協助墨西哥鋼鐵廠商發展；墨國鋼鐵業者長期以來一直指控中國產品削弱他們的市場。

墨國政府報告顯示，墨西哥有意透過貿易協定、關稅政策和加強海關執法來鞏固其立場。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140114