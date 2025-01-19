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公民移居新加坡趨勢持續 印尼盼增工作機會留人才

2025/1/19 16:55
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（中央社記者李宗憲雅加達19日專電）印尼官員昨天表示，印尼公民移居新加坡的現象持續，其中大多是25至35歲的青壯年，並指出，須確保學生自大學畢業後能銜接就業，同時增加工作機會，以避免人才持續流失。

印尼人口和家庭發展部及國家人口和計劃生育局（BKKBN）副部長伊西亞娜（Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka）昨天表示，目前正與其他政府部門研究，如何應對印尼公民出走至其他國家就業的情況。她指出，「人才流失的原因之一是就業問題，因國外擁有更好的工作機會」。

時代報（Tempo）今天報導，伊西亞娜引用官方數據指出，2019年至2022年間，共有3912名印尼人成為新加坡公民，她表示，其中多數公民為青壯世代，即25至35歲之間。

她說：「有關人才流失問題，我們將繼續與國家發展計劃部（Bappenas）合作並討論，找出潛在的工作機會。」並指出，其中一個解決方式是確保學生自大學畢業後能銜接就業。

伊西亞娜補充，人才流失對印尼而言是個挑戰，因印尼正擁有人口紅利，預計2030年將達到巔峰，而人口紅利正是印尼成為已開發國家的優勢。

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國家發展計劃部負責人類發展與社會文化部的副部長阿米奇（Amich Alhumami）則說，應正面看待人才流失問題，因為若旅居國外的印尼公民回國，「將為印尼帶來助力」。

他解釋，出國留學的人都受過高等教育，在某些領域擁有豐富經驗，所以須在國內創造相關工作機會供他們回國就業。（編輯：田瑞華）1140119

#新加坡
#印尼
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