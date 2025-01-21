印尼防長訪新加坡 聚焦軍事交流與東協安全合作

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（中央社記者吳昇鴻新加坡21日專電）印尼國防部長夏弗里訪問新加坡，期間會見新加坡總理黃循財、國防部長黃永宏，聚焦國防領域交流與合作，並討論在多邊論壇促進安全合作的方式。印尼日前指出，將強化國防夥伴關係、續推南海行為準則協商。

新加坡國防部發布新聞稿表示，夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）昨天訪問新加坡，並出席英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）香格里拉對話雪巴會議（Sherpa Meeting）。

夏弗里此行會見黃循財。黃循財在臉書發文指出，兩國關係密切長久，其中國防關係尤其穩健。新加坡武裝部隊與外國武裝部隊首次演習就是與印尼進行，而雙方展開多項軍事演習和專業交流，盼進一步加強雙邊和東南亞國家協會（ASEAN）國防合作。

聯合早報報導，夏弗里與黃永宏會面時，討論在去年3月生效的防務合作協議基礎上、促進雙方國防機構交流與合作，同時討論在多邊論壇促進安全合作的方式，包括東協國防部長會議（ADMM）與擴大會議（ADMM-Plus）等。

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報導指出，新加坡和印尼在2022年1月簽署擴大框架協議，加上2022年的飛航情報區協議與引渡逃犯條約，以及2007年的防務合作協議，3項協議於去年3月生效，是兩國關係里程碑。

印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）日前表示，將擴大現有的國防夥伴關係，並加強應對影響印尼主權的戰略問題，如海上安全、海上通行與漁業安全。另外，他表示將繼續推動南海行為準則，促進東協與中國對話。（編輯：陳妍君）1140121