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日本禽流感肆虐 1月撲殺近500萬隻雞、蛋價漲15%

2025/1/22 16:04
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（中央社東京22日綜合外電報導）日本進入今年1月後禽流感疫情急速增加，5縣合計撲殺多達近500萬隻雞。單以1月來看，比創統計史上新高的2023年來得多。另外，疫情也造成日本境內蛋價上漲約15%。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府農林水產省表示，受到新確認盛岡市兩處養雞場發生禽流感疫情影響，今天舉行會議決定在岩手縣成立對策本部。

日本本季禽流感疫情從今年開年後急速增加，光是1月就有5縣26處養雞場發生疫情，合計撲殺數量多達496萬隻雞。

根據農林水產省資料，單就1月來看，今年已高於過去創統計史新高的2023年水準；以整季來看，也是僅次於2022年的次高水準。

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出席會議的農林水產大臣江藤拓說，「儘管現場的各位連日來抱持緊張感努力因應，但目前仍未看到疫情有停歇的跡象，狀況可能會更加惡化，刷新過去最嚴重的紀錄」。

另外，禽流感疫情經常跟蛋價連動，農林水產省食肉雞蛋課表示，跟開年相比目前蛋價已上漲約15%，也從部分相關人士那裡聽說雞蛋供應不足，禽流感影響可能開始出現。（譯者：黃名璽）1140122

江藤拓
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