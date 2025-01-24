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兌現川普承諾 白宮：已逮538名非法移民驅逐數百人

2025/1/24 16:48
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普第2個任期開始不過短短幾天，白宮新聞秘書李威特今天深夜宣布，當局展開大規模行動，逮捕538名非法移民，並有數百人遭到驅逐出境。

法新社報導，李威特（Karoline Leavitt）在社群平台X發文說：「川普政府逮捕了538名非法移民罪犯。」她並表示，還有「數百人」被軍機遣送出境。

她說：「史上最大規模驅逐行動正在順利進行中。說到做到。」

川普於選戰期間承諾取締非法移民，20日一上任即簽署一連串意在徹底改革入境美國措施的行政命令。

川普簽署政令，宣告南部邊境進入「國家緊急狀態」、宣布在當地部署更多軍人，並且矢言驅逐「犯罪的外國人」。

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紐澤西州紐瓦克（Newark）市長巴拉卡（Ras J. Baraka）今早在聲明中說，美國移民暨海關執法局（ICE）探員「突襲本地一座機構…未出示逮捕令就拘留無證件居民和公民」。

本週稍早，共和黨主導的美國國會通過法案，將擴大實施針對外國犯罪嫌疑人的審前羈押。（譯者：曾依璇/核稿：何宏儒）1140124

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