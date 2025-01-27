中國外長王毅傳2月訪英 重啟英中戰略對話

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（中央社記者陳韻聿倫敦27日專電）英國「衛報」報導，中國外交部長王毅擬2月訪問英國，與英國外交大臣拉米（David Lammy）會談。

衛報（The Guardian）援引3名知情人士說法報導，英國外交部正規畫讓王毅2月中旬訪英。一名消息人士指出，王毅訪英目的為重啟2018年之後即未舉行的「英中戰略對話」。英國外交部婉拒對報導內容置評。

若相關計畫屬實且得以落實，這將是繼1月稍早在北京舉行的英中經濟財金對話（EFD）後，又一場英國工黨自去年7月上台執政以來重新啟動的指標性英中高階對話。

上一次英中戰略對話舉行是在英國保守黨執政期間的2018年，當時英、中分別由王毅和時任外交大臣韓特（Jeremy Hunt）領銜。保守黨執政後期，英中關係因為國家安全、香港等議題而趨於緊張。

「衛報」報導提到，王毅擬出席2月14至16日舉行的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），他訪問英國的時間可能落在會議前後。

王毅訪英時機堪稱敏感。中國推動在東倫敦英國皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址及其周邊逾2萬平方公尺大片土地上，打造歐洲規模最大的中國大使館，附近就是歷史地標「倫敦塔」（Tower of London），但遭地方居民強烈反對，地方議會也二度否決建案。

不過，英國工黨政府已將建案召回、交由中央部會審查，2月11日擬舉行公聽會。另一方面，含旅英港人在內、反對中國「超級使館」建案的各界人士，已號召2月8日於建案地址集結抗議。

中國「超級使館」建案曾遭倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）反對，理由包括中國使館周邊可能發生的抗議活動恐對警方維安工作和交通秩序維護造成負擔。倫敦交通局（Transport for London）也曾表達相關疑慮。

中方則主張新使館所在地周邊空間可容納「多達4500名」群眾。中國使館現址位於西倫敦精華地帶；中方主張，使館新址周邊可容納的群眾人數遠超過現址，而在使館現址，規模達500至800人的集會活動平均一年不超過4次。

發起2月8日抗議活動的非政府組織和旅英社群則揚言要集結數以千計民眾，以展示在中國使館外抗議的人數將多到中方無法負荷、證明地方居民與英國相關單位的安全疑慮其來有自。

根據英國媒體本月稍早取得的信函，拉米及內政大臣古柏（Yvette Cooper）已表態「有條件」支持中國使館建案。相關信函於14日發出，就在財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）訪中後不到5天。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）去年11月在20國集團（G20）巴西峰會與中國國家主席習近平舉行場邊會談，開場致詞時主動提及習近平曾在去年8月首次與他通話期間關切中國使館建案。施凱爾指出，他已指示中央部會首長介入、將建案交由中央審議。

中國新建使館爭議與英國爭取重建駐北京大使館有關。雙方都覺得在對方國家境內的大使館已不敷使用，建案則皆須對方政府核准，但在保守黨執政後期英中關係趨於緊張的背景下，相關計畫停滯不前。

自上任以來，拉米已二度與王毅會晤，包括去年7月在寮國東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間，以及去年10月拉米訪問中國。

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有消息指出，能源大臣米勒班（Ed Miliband）可望今年第1季訪問中國；商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）則已表態不排除重啟2018年之後停擺的英中年度聯合經濟貿易委員會（JETCO）會議。

根據英方發布的今年1月英中經濟財金對話成果，英國商貿部擬在適當時機與中方共同舉行JETCO會議，並在適當時機與中方合作召開第2屆英中產業合作夥伴關係對話。英方已展開相關推動工作。（編輯：韋樞）1140127