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電纜屢遭破壞 歐盟外長擬討論制定具體戰略因應

2025/1/27 17:31
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（中央社記者黃雅詩羅馬27日專電）義大利外長塔加尼今天赴布魯塞爾參加歐盟外長會議。因應基礎關鍵設施屢遭破壞，會中將討論針對混合威脅制定具體歐洲戰略的可能性；針對美國擬提高關稅，義國主張在美中貿易緊張下，歐盟更須堅守團結。

義大利外交部發布新聞稿指出，義大利副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）今天參加歐盟外長會議，議程主要包括歐美關係、中東局勢、混合威脅、烏克蘭衝突及摩爾多瓦（Moldova）和喬治亞的最新情況。

關於美歐關係，塔加尼重申義大利的橋梁角色，義大利將致力強化美國與跨大西洋夥伴的重要關係。塔加尼強調，「美國和歐洲是同一枚硬幣的兩面，在政治體系與價值文化上，都是彼此堅實且不可或缺的伙伴。」

對於美國可能向歐洲加徵關稅，塔加尼強調，在中美貿易緊張背景下，歐盟各國必須堅定維持團結與凝聚力。

鑒於加薩走廊停火協議、敘利亞新情勢，義大利外交部表示，會中將以大量時間討論中東議題。在加薩局勢方面，歐盟外長將討論行動措施，從在加薩走廊南部城市拉法（Rafah），迅速重新部署歐盟邊境協助任務團（EUBAM）開始；義大利並將呼籲歐盟加強關注中東地區與地中海局勢。

對於與敘利亞新當局的關係，各國外長擬重申，敘利亞政治過渡必須以「和平、包容、團結和維持領土完整」為指導原則，會中也將討論如何援助敘利亞重建，暫停制裁措施，確保敘利亞經濟得以復甦。

近日歐洲發生多起海底電纜遭破壞事件，義大利外交部指出，鑑於最近針對關鍵基礎設施的破壞行為大增，與會外長將聚焦討論針對混合威脅（hybrid threats）制定具體歐洲戰略的可能性。

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在討論俄烏戰爭部分，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）將以視訊方式與會，會中將討論如何繼續對烏克蘭提供政治軍事支持，以及準備對俄羅斯實施第16次制裁措施，凍結俄羅斯相關資金活動。

最後，歐盟外長將討論摩爾多瓦局勢，在俄烏未能續簽能源協議後，摩爾多瓦遭俄羅斯中斷供應天然氣，引發危機。此外，喬治亞已陷入長達數月政治動盪，大量和平抗議者上街示威遭暴力對待，會中將討論歐洲可採取的應對措施。（編輯：韋樞）1140127

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