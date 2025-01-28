助中國孕婦赴美產子拿公民權 加州女被判刑逾3年

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（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國加州女子董晶（Phoebe Dong）多年前經營企業，協助中國孕婦赴美國產子，讓嬰兒自動取得美國公民身分，今天被法官判處近3年半徒刑。

美聯社報導，聯邦地區法院法官克勞斯納（R. Gary Klausner）判處董晶41個月監禁，並下令立刻將她從洛杉磯聯邦法院移監服刑。

董晶和丈夫劉維岳（Michael Liu）因經營「美國快樂寶寶」（USA Happy Baby）公司，去年9月被定罪共謀和洗錢。

隨著總統川普重返白宮，出生公民權成為美國各界矚目的焦點。川普上任後即發布行政命令，限縮出生公民權的定義，但此舉很快被一名聯邦法官阻止，稱這是「公然違憲」。

美國前總統歐巴馬執政時取締所謂「生育旅遊」計畫，即協助中國婦女隱瞞身孕赴美產子。包括董晶和劉維岳，共有十多名被告。

這類生意長期在美國各州運作，為來自中國、俄羅斯、奈及利亞等國家的人提供服務。

根據1868年通過的美國憲法第14修正案「公民權條款」（Citizenship Clause），所有在美國出生的人都被視為公民。

許多人將「生育旅行」當作一種讓孩子在美國接受大學教育並獲得更好未來的辦法。尤其孩子年滿21歲後，親代本身可向美國申請永久居留權。

董晶今天在宣判庭中，抹著眼淚回憶自己從小因中國嚴格的獨生子女政策而沒有兄弟姐妹的痛苦，她告訴法庭，中國政府強迫她的母親墮胎。

董晶說，移居美國是個挑戰，但她生下孩子後就充滿希望，並認為自己可幫助那些想在加州生育更多孩子的中國女性。

檢方對董晶求處5年以上有期徒刑，並說她和劉維岳幫助超過100名中國孕婦前往美國。

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檢方說，這對夫婦也與其他人合作，教導女性如何欺瞞海關官員，教她們穿著寬鬆衣服飛往管理比較鬆懈的機場，以掩飾身孕。

劉維岳去年12月也被判處41個月有期徒刑。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140128