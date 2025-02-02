英媒：歐盟擬加強監管中國電商 要為非法商品負責

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（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）英國「金融時報」今天指出，針對在網路上販售的危險和非法商品，歐盟正計劃要讓中國跨境電商業者Temu、Shein與亞馬遜市集（Amazon Marketplace）等平台承擔責任。

根據金融時報（Financial Times）掌握的一份草擬提案，這項海關改革將要求電商平台在貨品抵達歐盟（EU）之前提供相關資訊，以便海關人員能更充分掌控並查驗包裹。

金融時報的報導提到，就海關而言，目前在歐盟境內透過網路購買商品的任何人都被視為進口商，但新的海關改革將追究電商平台責任。

網路零售業者必須繳納相關的進口關稅及加值營業稅，並確保商品符合歐盟其他規範。

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報導寫道，歐盟27個成員國的海關部門數據將被彙整，並成立一個新的「歐盟海關當局」。

金融時報掌握的草擬提案指出：「歐盟海關當局將能夠依據這些資訊篩檢貨物，並辨識可能造成的風險，甚至在貨物裝運或實際抵達歐盟之前即可辨別。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1140202