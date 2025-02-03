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保護民主防火牆 柏林16萬人示威反對與極右派合作

2025/2/3 12:22（2/3 12:55 更新）
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德國國會大選將近，基民盟（CDU）柏林總部展示總理候選人梅爾茨的大幅海報。近期針對移民緊縮議題，基民盟與極右翼另類選擇黨的合作引發強烈反彈，警方提早部署維持抗議現場秩序。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月3日
德國國會大選將近，基民盟（CDU）柏林總部展示總理候選人梅爾茨的大幅海報。近期針對移民緊縮議題，基民盟與極右翼另類選擇黨的合作引發強烈反彈，警方提早部署維持抗議現場秩序。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月3日
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（中央社記者林尚縈柏林3日專電）德國移民緊縮政策引發高度爭議，約16萬民眾2日走上柏林街頭，高喊「保護民主防火牆」，抗議基民盟與極右翼政黨聯手推動法案。大規模示威反映德國針對移民議題的嚴重分歧，也讓基民盟黨魁梅爾茨選前面臨黨內分裂危機。

德國國會上週歷經戲劇性轉折，1月29日最大在野黨基民盟（CDU）在梅爾茨（Friedrich Merz）主導下，提出移民緊縮「五點計畫」決議案，要求邊境管制常態化、拒絕無證移民、加速難民驅逐程序，並賦予聯邦警察更大逮捕非法移民權限。

儘管該決議案不具法律約束力，卻在極右翼德國另類選擇黨（AfD）支持下於國會通過，衝擊戰後德國政壇「不與極右翼合作」的傳統，引發社會強烈反彈。

1月29日晚間開始，基民盟柏林總部陸續有民眾抗議，2月2日更有16萬人走上柏林街頭，抗議以梅爾茨為首的基民盟與其姐妹黨基社盟（CSU）破壞德國民主「防火牆」。

德國民主防火牆搖搖欲墜

德國主流政黨長期奉行「不與極右翼合作」原則，可追溯至二戰後，作為反省納粹歷史的核心政治共識，承諾「絕不重蹈覆轍」（Nie wieder）。

2018年，綠黨議員厄茲代米爾（Cem Özdemir）明確提出應對另類選擇黨築「防火牆」（Brandmauer），該詞自此代指德國民主及中間派政黨不與極右翼政黨合作、防止極端主義影響國家決策的政治防線。

然而，隨著另類選擇黨支持率攀升，這道牆出現越來越多裂痕。根據政研機構羅莎盧森堡基金會（Rosa-Luxemburg Stiftung）研究，2019年以來，德國地方議會出現超過120起基民盟等保守派政黨與另類選擇黨的合作案例。

這次移民緊縮「五點計畫」獲另類選擇黨支持通過，更是戰後首次極右翼政黨在國會層級發揮決定性影響力，震撼德國政壇。

儘管梅爾茨否認與另類選擇黨結盟，強調「一項主張不會因為錯誤的人支持它，就變成錯的」，但中間派政黨批評，這等同默許極右翼勢力進一步滲透國家決策機制，動搖德國憲政秩序。

保守派政黨陷分歧 梅爾茨搶移民議題主導權兩難

抨擊梅爾茨的不僅有政治光譜另一頭的政黨，還有自家黨內不少意見領袖，包括前總理梅克爾（Angela Merkel）、柏林市長魏格納（Kai Wegner）與著名猶太裔知識分子佛里曼（Michel Friedman）。

佛里曼批評，梅爾茨接受另類選擇黨對移民緊縮決議案的支持，相當於「打開了潘朵拉的盒子」，進一步促使這個被視為極端主義的政黨的正常化。佛里曼已退黨表達抗議。

然而在各界紛紛為民主「防火牆」敲響喪鐘時，德國國會旋即在兩天後迎來戲劇性轉折。

1月31日，德國國會針對更嚴格移民法「限流法案」進行二讀表決，近30名基民盟／基社盟（CDU/CSU）及自民黨（FDP）議員棄票，使該法案最終未能闖關，顯示保守派政黨內部對梅爾茨策略的分歧。

德國國會針對移民緊縮與民主防火牆崩塌的辯論雖暫告一段落，明鏡週刊（Der Spiegel）指出，此爭議已對基民盟/基社盟黨內團結造成傷害。

明鏡週刊進一步分析，梅爾茨強推移民緊縮政策，原意在選前從另類選擇黨手中奪回移民議題主導權，爭取更多右翼選民支持。

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然而，這個策略卻帶來嚴重的政治風險，不僅反而擴大另類選擇黨在國會的政治影響力，也加深與選後可能合作組閣的社民黨（SPD）與綠黨（Greens）之間的分歧，聯合政府的組建將變得更加困難。

此外更強化對手的政治動能，16萬柏林民眾2日上街抗議梅爾茨破壞德國民主防火牆，即為當前民調大幅領先各政黨的基民盟/基社盟選情增添變數。（編輯：田瑞華）1140203

針對移民議題，德國基民盟與極右翼另類選擇黨合作引發民眾不滿。基民盟柏林總部前有示威民眾張貼抗議標語「Schämt euch!」（你們應該感到羞恥！）表達不滿。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月3日
針對移民議題，德國基民盟與極右翼另類選擇黨合作引發民眾不滿。基民盟柏林總部前有示威民眾張貼抗議標語「Schämt euch!」（你們應該感到羞恥！）表達不滿。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月3日
梅爾茨
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