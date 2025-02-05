東馬沙巴砂拉越豪雨成災 災民：有始以來罕見災情

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（中央社記者黃自強吉隆坡5日專電）馬來西亞沙巴和砂拉越部分地區豪雨成災，災民稱「一輩子都沒遇到這麼嚴重水災」，由於東北季風預計持續至3月中旬，警消救援單位除持續災後復建與災民安置，仍保持高度警戒。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、星報（The Star）等媒體報導，消防單位共執行143次救援任務，砂拉越水災情況也已好轉。

砂拉越民都魯（Bintulu）是重災區之一，當地州議員全力投入救災。民都魯丹絨峇都區（Tanjung Batu）州議員潘隆銘（Johnny Pang）今天受訪表示，災區水位下降，僅間歇性降雨，災民陸續返家重整家園，春節以來水災造成災民無家可歸，除安置臨時收容中心，警消單位也全力救災，防範未來可能發生的更大雨勢。

居住在災區的吳先生告訴中央社記者，今年大雨超乎預期，連位於山坡地住宅都淹水，春節期間豪雨不斷實屬罕見，很多居民被迫用沙包與木板防止自家淹水，簡直是「一輩子都沒遇到這麼嚴重水災」。

消防與救援局副局長阿瑪德（Ahmad Izram Osman）表示，消防單位在砂拉越執行62次救援任務，救出2681名災民；沙巴進行81次任務，有1325名災民獲救。

他指出，砂拉越古晉（Kuching）通常受水災所苦，但今年連鮮少遇雨成災的民都魯都遭遇嚴重水災。

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另外，在災後疫病防治部分，大馬媒體報導，近萬名災民在沙巴和砂拉越設立的臨時避難中心獲得醫治，災民們多有急性呼吸道感染、皮膚感染、急性腸胃炎、結膜炎與手足口病等症狀。

馬來西亞氣象局去年10月曾指出，從去年11月到今年3月間，大馬受東北季風影響會有4到6波連續豪雨。（編輯：張芷瑄）1140205