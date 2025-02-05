美國俄亥俄州槍擊案釀1死5傷 凶嫌仍在逃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：CNN-News18

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國俄亥俄州警方今天凌晨表示，新阿爾巴尼市一處化妝品倉庫昨天深夜發生槍擊案，造成至少1人死亡、5人受傷，傷者已送醫救治，警方目前正搜索在逃的嫌疑槍手。

CNN、路透社報導，新阿爾巴尼市（New Albany）當局透過網路聲明指出，槍手身分已確認，警方正「致力將嫌犯逮捕歸案」，且所有員工已自現場倉庫疏散。

法新社報導，新阿爾巴尼市警察首長瓊斯（Greg Jones）在記者會上談到，警方可能已掌握嫌疑人所在位置，且沒有任何理由相信，嫌疑人對社會構成普遍威脅。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

瓊斯說「這似乎是一起針對性攻擊」，他提到警方疏散了約150人，且在倉庫發現一把槍。

根據新阿爾巴尼市當局，警方獲報槍擊案後，封鎖了個人護理品牌KDC/One的倉庫。當地媒體發布的影像顯示，有數十輛警車在現場部署。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140205