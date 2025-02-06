川普拋接管加薩 義外長訪以色列續促兩國方案

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（中央社記者黃雅詩羅馬6日專電）在美國總統川普提出「接管加薩走廊」的爭議主張後，義大利外長今天將出訪以色列舉行會談。義大利外長重申支持以巴「兩國方案」，並認為川普提議從加薩撤離平民的方案，「執行起來似乎有點困難」。

針對川普提議由美方接管加薩走廊，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）昨天在國會備詢時，未正面表達支持或反對川普的倡議，但他表示「在我看來，關於從加薩撤離平民的問題，約旦和埃及都反對，所以我覺得執行起來似乎有點困難。」

塔加尼重申，義大利政府支持以色列與巴勒斯坦「兩個民族、兩個國家」的方案，此一立場從未改變，義大利甚至已準備派兵協助加薩走廊的維和任務。

義大利外交部發布新聞稿指出，塔加尼與義國大學與研究部長貝尼尼（Anna Maria Bernini）今天將出訪以色列，參加世界糧食計畫署的援贈加薩活動。義大利此次援贈15輛卡車及14.5噸物資，包括裝水的塑膠桶、毛毯床墊等禦寒物品。

義大利外交部指出，塔加尼出訪期間將與色列外長薩爾（Gideon Sa'ar）舉行雙邊會談，討論加薩停火協議執行狀況，以及重建區域和平的前景。這是兩國外長今年第三度會晤，前兩次是1月20日塔加尼訪問以色列時，及1月14日薩爾訪問羅馬時。

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塔亞尼透過聲明強調，必須以一切方式支持鞏固加薩停火，聯合區域所有參與者，共同努力重拾推動「兩國方案」的政治進程，以促進整個地區的和平。

塔加尼另將會見派駐在該區域執行維和任務的義大利軍人與專家，包括在加薩走廊南部城市拉法（Rafah）的歐盟邊境協助任務團（EUBAM），該團從1月31日起開始運作，內含7名義大利憲兵和2名義大利專家。（編輯：陳慧萍）1140206