收購美鋼計畫 日政府：日鐵研擬不同以往大膽提案

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本內閣官房長官林芳正今天談到日本製鐵收購美鋼計畫時表示，「我知道日鐵正評估提出跟以往完全不同的大膽提案」，並表示預料該方案將讓日美實現雙贏。

日本製鐵公司（Nippon Steel）有意收購美國鋼鐵公司（US Steel），但日前遭美國前總統拜登祭出禁止命令。

日本共同社報導，有關美國總統川普提到日鐵將不會持有美鋼過半股份，林芳正今天在記者會上說，「站在日本政府立場無法評論個別企業的經營判斷」。

至於川普表示明天將宣布對進口到美國的所有鋼鐵和鋁製品課徵25%關稅，包括從加拿大和墨西哥進口，而且下週也將宣布其他關稅措施。林芳正說，「我們會在詳細了解具體關稅措施內容及對我國影響後，採取因應對策」。

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富士新聞網報導，林芳正表示，日本製鐵並非將此視為單純收購，而是藉由大膽投資，生產出符合美國及全球所需的優良產品，讓日美實現雙贏，因此，日鐵正評估一項跟過往完全不同的大膽提案。

至於川普將針對鋼鐵及鋁製品課徵25%關稅，日本政府相關人士說，「這就是川普政府，我們不能總是為此感到驚訝」。（譯者：黃名璽）1140210