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地球上最大朝聖集會 大壺節車流回堵300公里

2025/2/10 16:34
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（中央社記者李晉緯新德里10日專電）印度教的「大壺節」被認為是地球上規模最大的朝聖集會，上個月登場至今，已共吸引超過4.3億人參加。由於要參加的人實在太多，前往當地的交通大打結，據傳車流回堵達300公里。

大壺節1月13日登場，將一直持續到2月26日。根據主辦方的統計，今天已有超過460萬人在當地進行聖浴，截至當地時間今天中午12時，這次大壺節前往現場進行聖浴的人數，已累積超過4.3億人。

大壺節2017年被列入聯合國教科文組織（UNESCO）的人類非物質文化遺產名錄，這次大壺節期間，每天有數以百萬計的民眾要前往普萊雅格拉吉（Prayagraj）進行聖浴，嚴重的交通堵塞讓前往當地的道路陷入癱瘓。

警方設下路障，確保車輛能有秩序地通行，因此可見長長的車龍緩慢地往前行進。

印度新聞信託社（PTI）報導，印度警方表示，由於交通回堵長達200公里到300公里，目前暫時無法（開車）到普萊雅格拉吉。

許多開車前往大壺節活動現場的民眾，在社群媒體提到自己塞在這座「超大型停車場」的慘況，有來自法里達巴德（Faridabad）的民眾稱他們花了整整24小時才抵達普萊雅格拉吉，也有齋浦爾（Jaipur）民眾稱他們塞了4小時，車才往前行進了4公里。

印度社會黨（Samajwadi Party）黨主席葉達夫（Akhilesh Yadav）在社群媒體上批評北方邦（Uttar Pradesh）政府造成了這樣的交通亂象，並指這也讓普萊雅格拉吉的民生必需品因補給不及而出現短缺。

另外，由於人潮實在太驚人，乘客難以上、下車或進、出站，普萊雅格拉吉的火車站也暫時關閉，且預計將持續到14日。

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虔誠印度教徒相信，沐浴聖水可以清洗罪孽，而在大壺節期間沐浴聖河，更可以超脫生死輪迴，獲得救贖。除了宗教信仰的目的外，大壺節往往也吸引許多外國遊客前往朝聖，這次大壺節期間，包括酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）、好萊塢男星巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）等人都被目擊前往活動現場進行聖浴。

這次的大壺節（Kumbh Mela）是每隔12年才會回到恆河（Ganges River）、亞穆納河（Yamuna River）和肉眼看不見的神秘河流薩拉斯瓦地河（Saraswati River）匯流處舉行的相關活動，被認為是最為神聖的大壺節（Maha Kumbh）。（編輯：陳承功）1140210

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