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馬斯克提974億美元收購 阿特曼：OpenAI是非賣品

2025/2/12 11:17
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）美國AI巨頭OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天回應競爭對手馬斯克（Elon Musk）974億美元收購案時說，OpenAI是「非賣品」，還說馬斯克的提議是「試圖擾亂我們」的策略。

阿特曼今天在法國巴黎人工智慧（AI）高峰會場邊告訴路透社說：「我無話可說。我的意思是這太荒謬了。」

馬斯克領軍的投資集團昨天表示，已出價974億美元欲收購控制OpenAI的非營利組織，這是馬斯克阻止這家AI新創公司轉型為營利性公司的又一行動。

此外，法新社報導指出，阿特曼今天同時在巴黎1場科技商業活動上表示：「OpenAI的使命是讓通用人工智慧（AGI）造福全人類。」

他還說：「我們是非賣品。」

馬斯克2015年與阿特曼等人共同創立非營利的OpenAI，但由於在公司走向、資金來源上與阿特曼及其他聯合創辦人意見分歧，而在公司嶄露頭角之前就早一步離開。他2023年另創生成式AI公司xAI。

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OpenAI現正進行一輪約400億美元的融資，同時尋求從非營利實體轉型為營利結構。他們說，這在引進更多資金、用以開發一流AI模型上，有其必要。而這個複雜的轉型過程，就牽涉替OpenAI非營利組織控制的營利部分定價。

馬斯克目前除了是美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）執行長、科技公司X的老闆，也是美國總統川普親密盟友，執掌政府效率部（DOGE），負責大幅刪減聯邦政府人力與支出。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1040212

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