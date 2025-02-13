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日本政府擬釋出21萬噸儲備米 平抑米價

2025/2/13 23:11
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（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本去年秋天發生米荒，因稻米價格持續飆漲，日本農林水產省（相當於農業部）打算釋出21萬噸的政府儲備米，這是日本政府首度為了稻米流通順暢而釋出儲備米，今後米價動向將成焦點。

日本放送協會（NHK）報導，農林水產省保管著約100萬噸的稻米，打算釋出其中的21萬噸。儲備米將藉由競標賣出，第1批釋出15萬噸，第2次以後將調查稻米流通狀況後，再決定釋出的數量。

農林水產省表示，去年收成的稻米比前年增加18萬噸，但農業協同組合（農協，JA）等收購業者從農家收購的稻米數量比前年少21萬噸，因此農林水產省決定釋出21萬噸儲備米填補。

日本農林水產大臣江藤拓明天將公布釋出儲備米的內容，這些政府儲備米釋出後，米價的動向將成受注目的焦點。

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日本去年9月出現米荒，被稱為「令和（年號）米騷動」，從去年秋天開始新米上市之後，米價漸平穩，但歷經半年，米價持續居高不下。日本政府為了稻米的流通順暢，首度決定釋出儲備米。

儲備米是日本政府為了因應災害或有緊急狀況而準備的稻米，每年購入20萬至21萬噸米，保管5年，保持儲備約100萬噸米。（編輯：唐佩君）1140213

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