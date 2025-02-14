美航艦地中海撞商船 無人受傷

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國海軍今天說，杜魯門號（USS Harry S Truman）航空母艦在地中海撞上一艘商船，艦上沒有淹水，也無人受傷。

法新社報導，美國第6艦隊發言人高曼（Timothy Gorman）在聲明中說，杜魯門號昨晚撞上商船Besiktas-M，當時杜魯門號正在埃及塞得港（Port Said）附近執行任務。

高曼說：「由於未獲報出現淹水或有人受傷，這次撞擊沒有危及杜魯門號。推進裝置未受影響，處於安全穩定狀態。」他還說，正在調查這起事故。聲明沒有提到Besiktas-M撞擊後的情況。

航運網站將這艘商船列為巴拿馬籍散裝貨船。

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美國在世界各地部署航空母艦，船上載有數以千計海軍官兵和數十架飛機。

去年12月，兩名美國海軍飛行員駕駛F/A-18超級大黃蜂戰機從杜魯門號起飛，在紅海上空遭美國飛彈巡洋艦誤擊，兩人都彈射逃生。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140214