荷蘭大砍外援金 女權性平教育體育文化全喊停

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（中央社記者田習如布魯塞爾20日專電）荷蘭強硬右派政府宣布將大砍對外援助金額近4成，喊停所有關於女權、性別平等、技職及高等教育、體育、文化領域的外援計畫，聚焦經貿、安全和移民。這是新內閣最大宗的預算刪減政策之一。

荷蘭國家廣播基金會（NOS）新聞網報導，荷蘭外貿和發展援助部長克雷佛（Reinette Klever）今天宣布自2027年起外援金額將每年減少24億歐元（約新台幣820億元），所餘規模為38億歐元（約新台幣1299億元）。此相當於砍掉近4成。

克雷佛隸屬極右派的自由黨（PVV），該黨去年7月主導組成以右派為主的四黨聯合內閣，在聯合執政協議中已納入逐年減少外援預算，包括今年將減3億歐元、明年減5億歐元，2027年起更大減如前述額度。

據報導，克雷佛表示所有援外計畫都應直接貢獻於荷蘭的利益，新政策將「與荷蘭納稅人更相關」。

除了不再援助人權、文化等領域，荷蘭也將大幅減少對氣候議題、公民社會和多邊國際合作的外援合作計畫，例如對聯合國兒童基金會（UNICEF）的資助將砍掉一半。

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克雷佛提交給眾議院的報告指出，外援將集中在經濟利益、安全穩定和移民三大領域，包括使援助與貿易和投資更有連結，安全面則聚焦投入西非、東非、中東和北非這四個衝突最頻繁地區。

至於第三個領域「降低安置及移民壓力」，克雷佛欲透過對第3國的援助來減少移民進入荷蘭，例如在移民來源國的鄰國建立安置設施，「讓他們不用來到歐洲」。（編輯：陳承功）1140220