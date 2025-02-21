范斯稱川普上任首月充滿樂趣 強調將拯救美國

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（中央社馬里蘭州國家港灣20日綜合外電報導）美國副總統范斯今天在一場保守派集會上，告訴一群歡欣鼓舞慶祝總統川普回歸掌權的美國保守派人士，川普重返白宮的第一個月「充滿樂趣」。

法新社報導，保守政治行動會議（CPAC）正在華府郊區舉行，范斯（JD Vance）在會上表示：「（川普）總統讓我們保持急速步調。」

現年40歲的范斯說，川普（Donald Trump）「非常清楚意識到，美國人民賦予我們拯救這個國家的機會，而這正是我們要做的事。感謝上帝，因為過去這一個月充滿樂趣」。

共和黨籍的川普就職總統後，在短短幾週內針對一連串右派優先事項發布大量行政命令，例如削減政府支出、收緊移民限制，並結束旨在對抗職場種族歧視和不平等的計畫。

一年一度舉行的保守政治行動會議變得愈來愈聚焦頌揚川普，他預計22日在會上發表演說。

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預期出席與會的川普盟友包括白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、國土安全部長諾姆（Kristi Noem）及聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）。

數名來自其他國家的右翼和極右派領袖也將在會上演講，包含阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）及斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140221