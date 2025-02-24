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川普指USAID給錢助選 印度秀資料反駁

2025/2/24 11:52
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（中央社記者李晉緯新德里24日專電）美國總統川普連日砲轟美國國際開發總署（USAID）資助印度進行選舉，印度沉默數天後，財政部拿出資料反駁川普。數據顯示，2023年到2024年間，印度有7個單位接受USAID援助，金額一共7.5億美元，且都與選舉無關。

川普先稱USAID提供2100萬美元（約新台幣6.8億元）「讓印度提高投票率」，又指給1800萬美元（約新台幣5.8億元）「協助印度進行選舉」，並說那些是沒必要的，因為印度不需要經濟援助，並指印度收了全球最高的關稅，「占了美國便宜」。

他說：「提供印度資金用在選舉，嗯...他們不需要錢，他們佔了我們便宜，他們是世界上關稅最高的國家之一。他們徵收200%的關稅，然後我們還要給他們很多錢去選舉？」

川普連日來言論也在印度政壇掀起一片波瀾。印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）曾為此表示，川普政府發表的言論「令人擔憂」，並指印度政府已著手調查此事。印度國大黨（INC）也在這段期間指控執政的印度人民黨（BJP）散布「來自美國的假新聞」。

印度財政部在整理完資料後，對外澄清說，「沒有USAID的援助款項是用在提高投票率上」。

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根據印度財政部的資料，USAID援助印度7項計畫，分別是：農業與糧食安全（agriculture and food security）、飲用水及環境及個人衛生計畫（WASH）、再生能源（renewable energy）、災害管理（disaster management）、健康（health）、永續森林與氣候調適計畫（Sustainable Forests and Climate Adaptation Program）、能源效率技術商業化及創新專案（Energy Efficiency Technology Commercialization and Innovation Project）。

印度經濟時報（Economic Times）報導，美國1951年開始對印度進行有助雙邊發展的援助，主要的管道是透過USAID，多年來已為各個領域逾555個項目，提供超過170億美元（約新台幣5561億元）的援助。（編輯：韋樞）1140224

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