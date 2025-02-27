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歐盟高調訪印度 「聯印制中」有動力也有挑戰

2025/2/27 16:41
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（中央社記者田習如布魯塞爾27日專電）歐盟執委會主席及20位執委今天出發赴印度，將首度在歐陸外舉行雙邊行政首長聯合會議，討論區域安全及經貿合作，在中國因素的背景下推進新戰略夥伴關係，但此策略不乏挑戰。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與20位執行委員大規模同行出訪，28日將與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談，並共同主持雙邊首長大會，再由歐盟執委與負責同類政策領域的印度官員各自會談。

執委會官員在行前匿名簡報會上向媒體說明，去年歐印慶祝雙邊戰略夥伴關係20週年，今年歐盟打算推動新戰略夥伴議程，執委會團訪印度即欲為此舖路，希望下半年在印度舉行雙邊高峰會時水到渠成。

歐盟以競爭力和安全為訪印的兩大主題，一方面希望推進2022年重啟的自由貿易協定談判，將印度納入歐盟對中國降低經濟依賴的替代方案，一方面則著眼印度對中國的安全顧慮，欲擴大安全合作。

匿名資深官員在簡報會被問到印度是不是歐盟的「新中國」，意思是過去歐盟大力開展與中國全面經貿關係，如今對中國安全和經貿往來的疑慮加深，轉而大力擁抱印度。

該官員回應，中國、印度都是歐盟重要夥伴，但中國有時是競爭者，印度則是歐盟尋求對中國「去風險化」（de-risking）的合作夥伴，「印度在許多情況能取代中國」。

歐洲議會研究部門（European Parliamentary Research Service）日前發布歐印關係報告指出，雖然在中國試圖改變印太地區現況的地緣政治背景下，歐盟與印度有需要發展戰略關係，但從歐盟對中國「去風險化」角度來看，印度經濟規模和製造業的全球地位都不足。

報告指出，相較於中國占全球製造業產出35%（居次的美國則占12%），印度僅僅占了3%。再者，印度市場較不開放，採取進口替代的產業政策，使其與歐盟的貿易協定談判難有進度。

歐盟是印度最大貿易夥伴及外來直接投資者，但投資規模僅及歐盟對巴西或中國投資金額的一半不到，反映目前難度高但未來空間大。

另一方面，歐盟的「碳邊境調整機制」（CBAM，又稱碳邊境稅）和禁止砍伐森林法規，對印度出口到歐盟的產品帶來衝擊，成為貿易緊張因子。

至於安全領域，印度對中國的海洋活動野心有警戒，2023年歐盟與印度首次在西非幾內亞灣舉行海上聯合演習，但前述議會報告指出，印度對俄烏戰爭的中立態度也令歐盟關切。

報告引用學者克萊布崔（James Crabtree）和魯伊特（Manisha Reuter）的說法，就像歐盟感到俄羅斯的威脅，於是想藉與中國的關係尋求平衡，印度則反過來，因感到中國的威脅而欲從對俄關係來制衡，這使歐印面對俄、中威脅難以找到堅定的合作方向。

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不過，礦藏大國印度與需求大國歐盟都是美國倡議的「礦物安全夥伴關係」（Minerals Security Partnership, MSP）成員，議會報告指出，歐印各自提出的關鍵礦物清單有19項重疊，代表未來合作潛力很大。

歐盟高調出訪推動與印度的新戰略夥伴關係，無論能達成多少「聯印制中」實效，至少從歐盟持續努力進行與全球多地的貿易協定談判，在美國總統川普（Donald Trump）掀起關稅風暴之餘，歐盟展現的開放、法治立場可謂一別苗頭。（編輯：唐佩君）1140227

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