加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
澤倫斯基強調尊重川普與美國但拒道歉 仍準備簽礦產協議
首頁 / 國際

英特爾俄亥俄州首座晶圓廠 延至2030年完工

2025/3/1 18:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州聖克拉拉28日綜合外電報導）美國晶片製造商英特爾今天表示，其承諾在俄亥俄州投資280億美元（約新台幣9200億元）建造的晶圓廠再次延長完工時間，首座工廠現在預計要到2030年才能竣工。

路透社報導，英特爾（Intel）指出，其在俄亥俄州興建的首座工廠位於新阿爾巴尼（New Albany），將在2030年至2031年間開始營運，這比原定時程延後至少5年。

英特爾為恢復昔日榮景，挹注鉅額投資好為其他公司進行晶片代工，但也因此陷入財務困境，並持續削減資本支出。

根據英特爾代工製造總經理陳德拉斯卡蘭（Naga Chandrasekaran），更動晶圓廠完工時間，是為了讓英特爾的工廠營運符合市場需求，並「負責任地管理資本」。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳德拉斯卡蘭說：「我們正採取謹慎做法，確保我們在財務上以負責任方式完成計畫。」

英特爾還表示，公司在俄亥俄州第2家工廠將於2031年完工，2032年開始營運。（譯者：林沂鋒/核稿：洪培英）1140301

#Intel
#英特爾
#俄亥俄州
#英特爾
#晶片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

56
更多編輯台推薦新聞：