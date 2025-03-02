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維吾爾人遭泰遣返引國際非議 中國宣稱護人權助就業

2025/3/2 16:54
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（中央社台北2日電）泰國日前遣返40名維吾爾人返回中國，引發非議。中國駐泰國大使館今天宣稱，遣返人員已安排回到家中與家人團聚，這是「對人權的最有利保護」，後續將協助其就業、培養職業技能。然而遣返行動已引發國際批評與對人權的擔憂。

泰國政府2月27日將40名被泰國拘留超過10年的維吾爾人遣送回中國，引發國際社會非議。

中國駐泰國大使館今天在官網以「駐泰國使館發言人答記者問」為題發布文章聲稱，這次被遣返的中國籍人員是「非法偷渡至泰國，並非難民」。應中國政府請求，泰國政府依法將他們遣返回中國，這是中泰兩國在打擊非法移民和偷渡問題上的正常執法合作，既有充分的國際法依據，也符合國際慣例。

這次的遣返行動引發國際社會擔憂這40名維吾爾人的人身安全與人權保障。這份聲明宣稱，中國在被遣返人員返國並完成相關法定程序後，已安排回到自己家中與親人團聚，「這是對他們人權的最有利保護」。

文中說，當地政府接下來還將和被遣返人員的親人一起根據其實際需要，協助被遣返人員就業、培養職業技能等，幫助他們克服不便和困難，早日回歸正常生活。

中國駐泰使館聲稱，由於受到「個別大國」和「國際反華勢力」阻撓，這些被遣返人員不能按國際通行做法及時遣返回中國，在泰羈押10餘年，「他們的合法權利受到嚴重損害」。

館方同時指稱，「個別國家」和「國際反華勢力」無視「新疆美好現實，編造散布涉疆謊言，蓄意歪曲抹黑」，並對新疆的企業和產品施以嚴厲制裁。「其目的是以人權、宗教為幌子，妄圖破壞新疆穩定，遏制中國發展」。

文中又說，中國是「法治國家」，堅持依法打擊犯罪與保護人權並重。作為「禁止酷刑公約」最早締約國之一，中國認真履行公約義務，在執法司法領域的人權保護方面有完善的法律法規，既有嚴格全面的工作機制，也有充分有效的監督機制，即便是違法犯罪人員，他們依法享有的權利是有充分保障的。

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在泰國宣布遣返40名維吾爾人返回中國後，國際社會湧現大量的批評。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）透過聲明，維吾爾人在中國無法獲得正當程序的權利，面臨迫害、強迫勞動和酷刑。並且呼籲維吾爾人尋求保護的國家，不要比照泰國將他們強行送回。

國際特赦組織（Amnesty International）發布新聞稿指出，把維吾爾人遣送回中國，是把他們置於嚴重違反人權的風險之下；人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）指出，泰國遣送維吾爾人不管在國內或國際法上，都違反了泰國的責任，現在這些維吾爾人面臨了被虐待、被強迫消失以及被長久監禁的風險。（編輯：吳柏緯/邱國強）1140302

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