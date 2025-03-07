埃及出現網路金融詐騙 已300多人提告

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（中央社記者施婉清開羅7日專電）埃及安全部門2月破獲一宗大規模網路金融詐騙案，受害人破百。這代表隨數位金融服務和電子錢包的普及，網路金融詐騙已在埃及悄然現形。埃及金融網路安全專家呼籲政府儘快建立監管系統，民眾也需加強意識。

根據埃及內政部調查公布顯示，此宗網路金融詐騙案是由3名現居埃及的外國人主謀，並與國際犯罪集團有關連。他們建立一個名為FBC的網路金融平台，透過社群媒體和WhatsApp推廣，吸引民眾註冊投資。

埃及「中東新聞社」（Middle East News Agency）報導，埃及國安局2月逮捕了13名FBC平台詐騙嫌疑人，登記有案受害人約100多名，涉案金額200萬埃鎊（約新台幣129萬元）。

FBC平台向投資人宣稱保證高投資報酬，只要觀賞YouTube頻道或完成線上簡單活動，即可獲得賞金，同時鼓勵投資人繼續邀約親友加入以換取更高報酬；然而，這些報酬是使用新加入投資人的資金來支付，也就是所謂的「龐氏騙局」。等籌措到一定金額資金，平台系統就關閉。

埃及「金字塔報」（Al Ahram）6日報導，埃及檢察總長稱，2月底FBC平台詐騙案爆發至今，有超過310人對FBC平台提出詐騙告訴，金額超過820萬埃鎊（約新台幣530多萬元）。

埃及「美國科技管理協會」（American Society for Technology Management）科技專家阿薩姆（Mohamed Azam）對金字塔報稱，問題癥結在於這些非法營運平台缺乏許可證，也因此營運活動本身無法受到監管，而且網路漏洞和未知電話號碼也增加追蹤詐騙人的難度。

另一名埃及金融網路安全顧問哈提（Mohamed Al-Harthi）則對金字塔報表示，這類非法平台都不會出現在Google Play或App Store等官方應用程式商店中；而是透過點按直接連結或WhatsApp和Telegram等通訊應用程式推廣，因而難以追蹤或監管。

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哈提說：「眾籌（群眾募資，crowdfunding）在埃及屬於非法營運。」

哈提認為，中央銀行、金融監管機構和電信管理單位之間應緊密合作。在政府建立明確的監管系統之前，民眾必須加強法律金融知識和提高被詐騙意識，否則仍會有人繼續成為這些騙局的受害者。（編輯：唐聲揚）1140307