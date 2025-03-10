盧森堡王子罹罕病22歲早逝 生前最後一刻向家人道別

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）罹患罕見遺傳疾病、積極對抗病魔的盧森堡佛瑞德里克王子（Prince Frederik of Luxembourg）本月在法國巴黎病逝，得年22歲。他在過世前一天還打起精神和家人逐一道別。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，佛瑞德里克王子的家人透過他2022年創辦的POLG基金會（POLG Foundation）官網，宣布他於3月1日逝世的消息。

他的父親羅貝爾王子（Prince Robert of Luxembourg）寫道：「夫人與我懷著沉痛的心情通知大家，我們的兒子、同時也是POLG基金會創辦人兼創意總監佛瑞德里克辭世的消息。」

根據基金會官網，POLG是一種「遺傳性粒線體疾病」（genetic mitochondrial disorder），會奪走身體細胞的能量，導致多重器官衰竭和功能喪失。目前這種疾病仍無法可治。

羅貝爾王子寫道：「佛瑞德里克和POLG基金會致力尋找治療與治癒方法，希望能避免其他病患經歷佛瑞德里克和我們全家所承受的痛苦。」

羅貝爾王子還提到，儘管兒子臨終前身體狀況不佳，他「仍鼓起精神和勇氣，逐一和每個家人道別。」

聲明還說，佛瑞德里克王子自律的程度令人難以想像。

就在他離世的前一天2月28日，佛瑞德里克王子手機上的義大利文學習應用程式Duolingo和運動的提醒鈴聲仍「一如往常地響起」。

根據聲明，佛瑞德里克王子在14歲時被診斷出罹患POLG。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅貝爾王子寫道，罹患這種疾病的患者就像「故障的電池，永遠無法充滿電，卻處於不斷耗電的狀態，最終將失去所有電力」。

聲明稱，「佛瑞德里克於2025年3月1日在『光之城』巴黎辭世。雖然有一盞燈熄滅了，但還有許多盞燈會照亮一切。」（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140305